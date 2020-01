Redes sociales y trastornos alimenticios 

Puntos destacados de la historia Redes Sociales

En estos últimos días trascendió un tweet de una influencer que le respondió con emojis de corazones a una fan que escribió que no iba a comer hasta tener el cuerpo que tenía la instagrammer. En relación a esto, surgió en las redes un debate demasiado importante para haberse postergado hasta hace tan poco.

La psiquiatra Marina Anido, que se expresa mayormente sobre género y consumo problemático en Instagram como @psiquiatriafeminista, opinó: “Me parece que las personas con muchos seguidores a veces no se dan cuenta que así como tienen influencia para promocionar un producto también la tienen en otros ámbitos y en muchas personas, que es un poder que requiere un grado de responsabilidad”.

“Pero a veces esas mismas personas pueden tener desórdenes alimenticios y no darse cuenta de lo que les produce, mucho menos de lo que produce en los demás”, agregó la entrevistada.

La mayoría de los comentarios sobre esta situación culpaban a la influencer de promover trastornos alimenticios. Hubo otros que decían que al tener ella misma un trastorno no le podían echar la culpa, de esta forma se llegó a hacer un diagnóstico psicológico a través de las redes sociales y con gente no calificada.

La profesional de la salud indicó: “No estoy para nada a favor de diagnosticar a alguien que no lo solicitó, me parece violento. Sí de decirle qué es lo que se recibe, y pedirle cautela. Pero poner en una sola persona el peso de los trastornos alimenticios me parece un montón. Y las redes tienen una dinámica que lo magnifica todo, no siempre de la mejor manera”.

La influencer, o cualquiera, puede tener un peso normal y aun así un trastorno alimenticio.

Es necesario despersonalizar el verdadero problema que tiene que ver con los estándares que la sociedad capitalista nos impone a todos en general, y a las mujeres en particular. “Creo que las femeneidades estamos más presionadas a buscar corporalidades hegemónicas en general porque siempre se hace hincapié en la estética, lo que se ve. En las masculinidades también hay muchos trastornos alimenticios pero se ve menos”.

“La influencer, o cualquiera, puede tener un peso normal y aun así un trastorno alimenticio. Creo que así como hay una ley de talles habría que regular las exigencias de talla para les modelos y hacer protocolos para los medios de comunicación. Y más educación sexual integral, las corporalidades y su diversidad también son parte de ella. Esto se podría hacer y no se hace”. Pero lo más complicado es controlar lo que se difunde en internet.

Hay que tener en cuenta que el problema no es una influencer con cuerpo hegemónico ni una modelo con trastornos alimenticios. “El tema para mí es problematizar más allá de las personas en particular, interpelar esos mandatos como interpelamos otros. Hay que ponerlos en discusión, porque si no se habla dos días de una persona y es como una catarsis improductiva. Y el Estado y las políticas de salud tienen que estar en las redes, porque si no solo se escucha a les influencers”.

Este tipo de chicas no están informadas porque no tienen que estarlo. “Queda en una cuestión de responsabilidad individual. ¿Cuántos actores y actrices hacían publicidad de tabaco cuando ya se sabía lo dañino que es?”.

“Los desórdenes alimenticios existen desde antes de las redes y los medios, son problemas complejos. Creo que no podemos dejar a los pibes solos en las redes, hay que hacer el esfuerzo para acompañar”. No es nuestra culpa si no nos queremos, si la celulitis o la papada nos dan vergüenza.

¿Qué hay que hacer cuando nos encontramos con una chica o un chico que dice “no voy a comer hasta tener el cuerpo de x persona”?

Anido aconsejó: “Siempre el mejor abordaje es la escucha. Y en todo caso preguntar ¿por qué?, ¿qué pensás que cambiaría si te vieras así? Nunca los imperativos, alejan a las personas. Pero depende de quién sea. Si es una allegada podés ir más allá y preguntar si se la puede ayudar en alguna forma y que consulte por un espacio de salud que la acompañe”.

