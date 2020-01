Pablo Rago fue imputado y cancelaron su obra teatral

Puntos destacados de la historia Abuso Sexual

La obra llamada ‘’Maté a un tipo’’, la que se iba a estrenar el día 6 de febrero por los protagonistas, Rago y Miriam Lanzoni, fue dada de baja por los productores, según informó el director del espectáculo, Marcelo Cosentino.

Pablo Rago quedará imputado a partir de la denuncia realizada por Érika Basile por abuso sexual con acceso carnal. El hecho habría ocurrido en el 2015. El actor no ha tenido apariciones públicas tras hacerse conocida la denuncia.

Primero quieren resolver el tema judicial y darle la importancia que necesita. Y una vez que esté aclarado, se retomará la obra Declaró la actriz Miriam Lanzoni, al ser consultada por la decisión de Cosentino.

Cosentino contó que los productores decidieron cancelar la obra. ‘’La produccion simplemente nos informó que no sigue el proyecto por el momento, que se posponía. Nada más’’ y agregó ‘’Nada es fácil en el mundo del espectáculo. Estamos todos acostumbrados’’.

Por su parte Miriam Lanzoni, cree que ‘’la decisión fue atinada’’ y que habría sido de común acuerdo entre la producción y los abogados del actor ‘’Primero quieren resolver el tema judicial y darle la importancia que necesita. Y una vez que esté aclarado, se retomará la obra’’.

Y reveló que habló con el actor, ‘’En la fecha en que salió la noticia, yo estaba de vacaciones. Sin embargo, hablé y obvio que está muy triste, ¿cómo va a estar?’’, “Hay un proceso judicial que hay que atravesar y hay cosas que va a decidir la Justicia, no obstante, yo a Pablo lo conozco hace mucho tiempo. Es un enorme compañero, respetuoso y amoroso, no solo conmigo, sino con todos. Siempre, en toda circunstancia y en todo momento trabajé en esos términos con él, incluso he compartido giras. Yo lo quiero mucho’’ concluyó la actriz.

La denuncia de Erika Basile

“Todo comienza cuando voy a grabar en el lugar que él hacia TVR. Al final de la grabación, le pedí una selfie. Él fue muy amable y me dijo que anote su número”, contó la denunciante y agregó: “Le escribí para decirle que estaba contenta por haber llegado a él. De entrada fue muy

insistente con que le mande fotos subidas de tono. Como yo no quise acceder a una foto específica que me pidió, se enojó y me dijo de todo. Esto fue en 2012 o 2013. Después de eso no hablamos más”.

Al rato surgieron unos besos y él se me vino encima, pero hasta ahí era todo consentido. Luego, pasamos a la habitación y ahí aparece con una cámara profesional y me hace un pedido sexual explícito, al cual yo no estoy acostumbrada Narró la denunciante

“Después nos volvimos a encontrar en una grabación y volvimos a hablar. Me vuelve a invitar a su departamento y yo como me estaba separando pensé que era una buena oportunidad para conocer a alguien”, y detalló lo que ocurrió en la casa del actor.

“Accedo a ir, tomamos alcohol, el fumó y hablamos de un montón de cosas. Al rato surgieron unos besos y él se me vino encima, pero hasta ahí era todo consentido. Luego, pasamos a la habitación y ahí aparece con una cámara profesional y me hace un pedido sexual explícito, al cual yo no estoy acostumbrada”, continuo su relato Basile.

“De repente, me empezó a sonar el celular y se puso histérico pensando que era mi ex. Me empieza a tocar con la cámara al lado y yo le decía que no. Me pareció una humillación.”

Lo freno, se corre y empieza a gritarme: ‘¿Para qué viniste? No sos una nena (…) ‘. Era como que yo tenía que acceder a lo que me pedía por estar ahí. Yo fui a tener relaciones normales, no de esa manera. Cuando vuelve de su brote, ahí hay penetración forzada contra mi consentimiento. Intente correrlo, pero no le importó”, sumó. “Cuando termina, me voy al baño

y el agarra un papel y una lapicera y empieza a dibujar. Me dice: ‘¿Querés jugar a un juego?’ Le dije que no, me pedí un taxi y me fui. “Seguí en contacto por Messenger y le pedí trabajo”.

“Estaba pasando una situación económica muy mala. Tengo cuatro hijos, estaba separada y no tenía para darles de comer”, concluyó la denunciante.

La víctima confesó que quiere que este caso no quede impune. “ Quiero que se haga Justicia, que el caso avance y que se haga lo que se tenga que hacer». Por su parte, su abogado informó: “ La semana que viene voy a solicitar una pericia para él y otras cosas más que no puedo adelantar” Agregó que este tipo de delitos tiene un máximo de 15 años de prisión.

