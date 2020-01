Entrevista al nieto de Salvador Allende: “En Chile hay orden sistemática de violar los DDHH”

Puntos destacados de la historia Venezuela

Crisis chilena

Cuba

Pablo Sepúlveda Allende, es nieto del ex presidente chileno Salvador Allende y vive en Venezuela desde 2009. Decidió visitar el país bolivariano atraído por el proceso revolucionario que lideró el expresidente Hugo Chávez y se quedó a vivir. Es médico de profesión formado en Cuba, debido a esto conoce la realidad de su país natal, así como de Venezuela y Cuba. Por tal motivo, sostuvimos una interesante conversación con este destacado personaje.

Pablo Sepúlveda Allende

Al ser consultado respecto al contexto político-social venezolano, fue enfático al afirmar que en Venezuela no existe una crisis humanitaria, sino una situación derivada de la caída de los precios del petróleo y las políticas injerencistas de potencias como EEUU (y aliados). En este sentido, sostuvo que “a pesar de que los medios insistan en una catástrofe humanitaria, los que vivimos acá sabemos que no se cumplen los criterios para eso”. Manifestó que a pesar del bloqueo, el Estado venezolano ha contenido socialmente a la población.

“En Venezuela se vive una democracia dinámica y participativa”

Durante la charla, fue inevitable preguntar su apreciación respecto al sistema político venezolano y aseveró que “en Venezuela se vive una democracia dinámica y participativa, donde el pueblo tiene capacidad de decidir, porque hay una organización de base en los territorios. Están los consejos comunales y las comunas, que es la propuesta estratégica de Chávez para superar la burocracia del Estado burgués, que ha sido heredado por siglos y que ha estado al servicio de las clases dominantes”, dijo.

Resaltó además la cantidad de procesos electorales que ha habido en Venezuela, donde el ex presidente norteamericano Jimmy Carter expresó que “el sistema electoral venezolano es el más perfecto del mundo, porque los controles hacen casi imposible el fraude, con conteo físico, observadores internacionales, etc. En Venezuela la democracia es participativa, no representativa”, exclamó.

CHILE: HAY UNA VIOLACIÓN GRAVÍSIMA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Respecto a la crisis que atraviesa Chile, Sepúlveda Allende sostuvo que desde el estallido social del 18 de octubre de 2019, “ha habido una violación masiva, sistemática y gravísima de los Derechos Humanos, hay denuncias y pruebas. Mientras tanto, Michel Bachelet (ex presidenta chilena y Alta comisionada de la ONU) hizo un informe de Venezuela basándose en información de ONGs financiadas por EEUU”. En este sentido, resaltó que el informe de Bachelet fue muy ambiguo, ya que no se dan detalles, “solo hablan de números, mientras en el caso de Chile hay registros y denuncias y se realizó un informe muy suave sobre lo que está pasando. En Chile hay una orden sistemática de violar los Derechos Humanos. Se apunta a los ojos, ya hay más de 300 afectados. También se está usando soda cáustica”, aseguró.

“Un pequeño porcentaje de la población se lleva las riquezas del país. El 70% de la población llega a fin de mes endeudada”

Según el entrevistado, el porqué del estallido social en Chile tiene que ver con las decisiones políticas que se han tomado a lo largo de su historia. Se trata de un país con casi todos los sectores privatizados. “Un pequeño porcentaje de la población se lleva las riquezas del país. El 70% de la población llega a fin de mes endeudada con supermercados, bancos, etc. para poder pagar las cuentas. Chile es el único país del mundo que tiene el agua privatizada, la salud está cada vez más privatizada, la educación, los peajes, etc”, aseveró. Los recursos naturales del país son múltiples, entre ellos el cobre, ya que Chile posee el 40% del cobre del mundo. Allende nacionalizó el cobre, pero hoy en día este sector pertenece a trasnacionales que se llevan del país “más de 40 mil millones de dólares, el 60% del presupuesto del país. Esto hace que Chile sea el país donde menos impuestos pagan las mineras”, manifestó.

CUBA POSEE EL MEJOR SISTEMA DE SALUD DEL MUNDO

Sepúlveda Allende vivió en Cuba durante sus años de estudio. Debido a que se especializó en el área de la salud, sostuvo que la isla -en palabras de Noam Chomsky, intelectual norteamericano- “posee el mejor sistema de salud del mundo. Con pocos recursos, Cuba tiene índices de salud pública similares a los países mas avanzados”, afirmó. Esto se debe a la estructura del servicio de salud pública, que es de alta cobertura y comprende la medicina familiar y preventiva. Además, explicó que Cuba posee la cifra más alta de médicos por habitantes del mundo. Pese al feroz bloqueo que vive el país desde hace décadas, el entrevistado enfatizó que en el mencionado país no existe la indigencia, ni la inseguridad. “Sin el bloqueo económico Cuba podría hacer muchísimo más”, recalcó.

Finalmente, el nieto del ex presidente Allende abogó por la autodeterminación de los pueblos y el derecho a decidir su destino.

MIRÁ EL RESTO DE LA ENTREVISTA👇🏻