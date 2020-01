INADI: Viki Donda se pronunció sobre los dichos transfóbicos de Walter Queijeiro

En “El Show Del Espectáculo” el periodista deportivo Walter Queijeiro en dialogo con Ulises Jaitt se refirió a Florencia Trinidad de la V como “un hombre biológico” y reafirmó su postura en contra de lo que él denomina como “ideología de género”. Contra sus dichos se manifestó la flamante titular del INADI, Victoria Donda.

Walter Queijeiro junto al ex-intendente de Quilmes Martiniano Molina

Si bien el hombre de Cambiemos comenzó con un tono de aceptación ante la pregunta de Jaitt, diciendo “Esa ley se aprobó hace diez años. Y yo soy de respetarla: una vez que se aprobó, ya está. ¿Para qué debatir algo que se aprobó?”, continuó con una pequeña chicana diciendo “Tiene el documento, la ley dice que es una mujer argentina. Después, los arqueólogos que investigarán de acá unos años si fue hombre o mujer van a tener complicaciones”, y concluyó diciendo “Biológicamente es un hombre. Yo no soy médico, pero si tienen alguna enfermedad, yo creo que le van a tener que dar la medicación correspondiente a un hombre”.

Los arqueólogos que investigarán si fue hombre o mujer van a tener complicaciones

Pero Walter Queijeiro no se quedó ahí y fue más allá apuntando contra la ley de Educación Sexual Integral “La escuela pública tiene que tener otras prioridades. Me gustaría ver cuál es el contenido que le dan. Votaría que haya escuelas que den ESI (Educación Sexual Integral) y otras no para que los padres puedan optar”.

Frente a todo esto la titular del INADI, Victoria Donda, marcó su postura y mostró su apoyo a Flor de la V. Primero, Donda expresó su preocupación ante los dichos del periodista y lo acusó de desconocer “los avances sociales, políticos y culturales en materia de reconocimiento sexual”.

También le remarcó a Quejeiro que la ley de ESI no sólo permite conocer los derechos y diversidades posibles, sino que también gracias a ella los niños pueden aprender a reconocer un abuso y concluyó diciendo que a él le vendrían bien unas clases de ESI.

Rosario Villalba