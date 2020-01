Hablo la mamá del bebe golpeado y abusado

Puntos destacados de la historia maltrato infantil

violencia familiar

Carolina está viviendo un infierno. Con su bebé de 15 meses se debate entre la vida y la muerte, su ex pareja y autor de este atroz ataque está prófugo y ella teme que pueda volver a hacerles daño. En un dialogo exclusivo con C5N, Carolina contó la terrible realidad que estaba viviendo y cómo ahora se siente abandonada por las fuerzas de seguridad que deberían estar buscando a su ex pareja.

Poco se sabe de Rubén Oscar Pérez además, que está prófugo de la ley hace más de dos meses luego de violar y golpear a el bebé de su ex pareja.

Hoy, Carolina, madre del bebé atacado habló por primera vez públicamente y contó más detalles sobre este hombre. El se dedicaba a cuidar campos y según ella comenzaron a salir solo un par de meses antes del hecho.

“Yo me junte con el dos meses nada más, y esos dos meses fueron un infierno para nosotros. Una noche me quise escapar y él me fue a buscar, me encontró en la ruta y, perdón la mala palabra pero me re cago a palos (sic)” así comenzó Carolina a dar testimonio de su calvario, que solamente estaba por empezar “Desde esa noche me tenía en su casa y no me dejaba salir, no pudimos salir hasta que le paso esto al nene”, continuó el relato de la joven.

Mi nena de 4 años vio como él lo golpeaba. Dijo que lo llevo para el fondo y lo comenzó a golpear por todos lados… contra la pared Declaró Carolina, la madre del lactante abusado

Según Carolina, Pérez era sumamente violento y ella temía por la vida de sus hijos de 4, 2 y 1 año. Pérez tenía a toda la familia confinada en la vivienda de la localidad de Alejandro Korn y sólo dejaba a Carolina salir para hacer las comprar, esto debido a que él sabía que ella lo denunciaría si

la dejaba en libertad. Así fue cómo mientras Carolina iba a buscar leña para cocinar, Pérez abuso y golpeo al bebé de poco más de un año frente a sus hermanitas.

“Mi nena de 4 años vio como él lo golpeaba. Dijo que lo llevo para el fondo y lo comenzó a golpear por todos lados… contra la pared” contó quebrándose. Luego arremetió contra la familia Perez diciendo que eran iguales a él y los catalogo como “abusivos, maltratadores y golpeadores”.

El bebé será sometido a una tercera cirugía y su estado es muy grave

También aseguro que varias veces el prófugo encontró refugio en la casa de su madre y que a su criterio hubiera necesitado ayuda para fugarse ese día. Teme que la familia de Perez pueda hacerle algo a su familia. También aseguró que “no lo están buscando” haciendo referencia a la fuerzas.

El bebé será sometido a una tercera cirugía y su estado es muy grave. Sus hermanitas están al cuidado de su tía, hermana de Carolina, cuya ubicación es secreta porque tienen miedo de volver a ser atacadas. Por su parte Carolina permanece día y noche en el hospital de La Plata donde se encuentra internado su hijo, al cual no quiere dejar sólo ni un momento por miedo a que vuelva a ser atacado. La fiscal del caso, Karina Guyot, no se ha comunicado con ella.

Rosario Villalba