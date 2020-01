Planta de urea paralizada por el Golpe genera millonarias pérdidas

Puntos destacados de la historia Pérdida de ganancia

Fertilizantes

Golpe de Estado

Como resultado del golpe cívico-militar-policial impulsado por los sectores de la derecha, la planta de urea y amoniaco de Bulo Bulo (Cochabamba), se encuentra paralizada desde hace 72 días y no ha logrado producir fertilizantes para el mercado nacional e internacional.

Esto ha provocando un desabastecimiento a los agroproductores y una pérdida de ganancia de al menos $us 30 millones hasta ahora.

La planta se encuentra paralizada desde el 7 de noviembre de 2019

“La planta se encuentra paralizada desde el 7 de noviembre de 2019. En primera instancia fue producto de un sobreabastecimiento en almacenes, debido a que por los conflictos sociales el producto no podía ser comercializado ni distribuido. A la fecha, se encuentra paralizada porque no se tienen insumos para su producción (urea formaldehído) que es una especie de barniz necesario para la producción”, explicó al respecto, Antonio Pino, viceministro de Industria, Comercio y Almacenamiento, del Ministerio de Hidrocarburos.

Se estima un lucro cesante (pérdida de ganancia) de $us 30 millones por ventas no realizadas, sobre todo al mercado externo, donde no se logró acomodar 24.750 toneladas de urea, a clientes principalmente de Brasil, Uruguay y Argentina.