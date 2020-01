El problema no es el rugby sino la masculinidad tóxica

Diez jóvenes fueron detenidos por el presunto asesinato de otro chico a la salida de un boliche en Villa Gesell. Estos eran todos rugbiers pertenecientes al mismo equipo, y para dialogar de esto se entrevistó a Caio Varela, el director del club de rugby LGBT+ Ciervos Pampas. El deportista es alguien que si bien conoce el ambiente del rugby, reconoció los aspectos que no le gustaban y decidió cambiar este deporte desde adentro.

El entrevistado contó cómo trabajan desde su club para terminar con estos estereotipos dañinos. “Creo que la existencia misma de Ciervos y lo que somos hoy ya no responde a esa lógica. Hay un montón de chicos que llegan con la postura de que aunque son maricas, son rugbiers. Y nosotros decimos no, rugbiers y maricas”. Se explica así que rugbier y marica no son términos que se contradicen, sino que pueden ir unidos. Ser marica no te hace menos rugbier.”

Miembros del equipo de rugby de Ciervos Pampas en la Marcha del Orgullo 2019.

“Nosotros después de habernos enamorado del deporte decidimos que queríamos hacer un enfrentamiento interno. Si te molesta bancatelá, porque el rugby es para todes y nosotros estamos acá para mostrar que es así”, declaró Varela.

A raíz de este hecho se difundieron en las redes sociales muchas otras situaciones de violencia en las que estaban involucrados rugbiers, se empezó a buscarle un patrón. El director de Ciervos Pampas transmitió por qué siente que enfocarse solo en los rugbiers puede ser peligroso.

Equipo de los Ciervos Pampa 2019

“Para mí, si nosotros que pensamos desde otra perspectiva lo etiquetamos como una cuestión de rugbiers, estamos favoreciendo al patriarcado; porque invisibilizamos las otras cuestiones que creo que justifican mucho más un acto como el del sábado. El clasismo, el racismo, la xenofobia, el machismo, la homofobia, que históricamente justificaron el odio y están avaladas de alguna manera por la sociedad. Ahora generamos una nueva categoría: los rugbiers”, explicó.

Y añadió: “Vamos a hacer todo un estudio y nos olvidamos que cuando hay una pelea entre pibes pobres que se matan ni siquiera aparece en los medios de comunicación, porque no son relevantes en términos sociales, económicos ni políticos. No estoy queriendo tapar lo que pasó, ni que esos pibes jugaban en el mismo equipo de rugby”. Se quiere recortar demasiado una problemática que es más amplia.

“En definitiva, nosotros que queremos ser parte del mundo del rugby proponemos una pelea interna. Por ejemplo, impulsar que se prohíban los bautismos violentos en el rugby”, dijo relacionándolo a otro tema del que se habló mucho en las redes sociales en estas últimas semanas.

La detención de los acusados por asesinato

El entrevistado reconoció: “Es triste que pasen estas cosas pero está bueno que se conozcan. Es súper importante, porque nos da un hincapié para provocar el debate y al menos exigir una postura más concreta de las instituciones de rugby, pero obviamente es un desastre todo lo que está pasando. El odio cada vez lo vemos menos, pero hay todavía. Y hay al menos una vista gorda sobre el tema”.

“Hay que repudiar y presionar para que los códigos de disciplina cada vez sean más claros en el enfrentamiento a cualquier tipo de violencia, y también pensar la posibilidad de sensibilización, de una pedagogía de la enseñanza del deporte y de sus valores: la no violencia y la no discriminación”, expresó Varela sobre los objetivos de Ciervos Pampas.

Teniendo en cuenta que el club al que pertenecen los chicos que fueron acusados emitió un comunicado aclarando que lo que pasó no tiene nada que ver con los valores que les transmitieron, el director del club reveló las cosas del rugby que considera positivas. “Hay algo que es muy lindo del rugby, que es la posibilidad de los cuerpos diversos. En el rugby siempre va a haber un espacio para que vos puedas jugar”.

Jugador del equipo

“Yo creo que quizás todavía no está esa lectura más conceptual pero para mí no es algo menor, porque a partir de eso también en Pampas jugamos con lo que somos desde la diversidad de nuestras identidades. Tenemos diferentes maneras de expresar nuestra sexualidad, hay chicos más afeminados que otros por ejemplo”, agregó sobre las masculinidades diversas del club.

El deportista repudió los estereotipos ligados al rugbier. “No sé si te puedo afirmar que hay clubes que defienden determinado estereotipo, pero sí hay cosas que hay que cuestionar. Por darte un ejemplo, si hay una marca que tiene en su publicidad a un determinado estereotipo de rugbier y esa marca vende, significa que hay gente que compra ese valor, que compra esa imagen”.

“Sin dejar de hacernos cargo de que sí hay gente que incorpora esa postura, quizás hayan clubes que fuera de lo oficial incorporan esa postura o hacen vista gorda, hay un montón de espacios en el rugby que no responden a una determinada lógica hegemónica, que en definitiva es patriarcal”. Como en todo, estos espacios surgieron en respuesta a aquellos que sí respondían a los roles que el patriarcado y el capitalismo inculcan.

Malena Alvarez