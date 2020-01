Una joven se quemó la cara para ser “fea” y su novio deje de golpearla

Puntos destacados de la historia Maltrato / Violencia

“Me prendí fuego sola. No pensaba en nada más que en ser fea para que él corte con los celos y no me pegara más”, contó Milagros, oriunda de Santiago del Estero.

La mujer 22 años, admitió que se prendió fuego la cara con alcohol y un encendedor para “afearse” y de esta manera su novio dejara de celarla y golpearla y contó el calvario y la violencia de género a la que fue sometida durante los últimos seis años de relación que mantuvo con su ex pareja.

Milagros declaró el viernes ante la coordinadora de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar del Ministerio Público Fiscal de Banda y Robles, Marta Inés Ovejero.

Conforme informa el medio local “El Liberal”, la víctima explicó ante las autoridades a cargo de la investigación que su novio solía atacarla “por celos”, motivó por el cuál el sospechoso estuvo detenido, pero al poco tiempo fue liberado.

Tiempo atrás el agresor la tomó del cuello, la tiró a la cama y le tapó la boca, sus primos intercedieron mientras él, les ordenaba que no se metan.

Constantemente solía insultarla y golpearla por el tipo de vestimenta que ella usaba, lugares adónde salía, sus amistades, entre otras. Hoy tiene prohibido acercarse a la joven y a su domicilio.

