Pablo Baca sobre Milagro Sala: “La guita no se la llevó ella, creo yo”

Puntos destacados de la historia Cambiemos

Milagro Sala

Justicia/Política

Durante la campaña electoral 2019 y las primeras semanas de la presidencia de Alberto Fernández, la discusión sobre los presos políticos fue constante en la agenda mediática. El macrismo, junto con los medios hegemónicos, afirmaba que todos los “presos k”, saldrían en libertad, mientras que el actual presidente pedía por una Justicia independiente del Poder Ejecutivo que resolviera las prisiones arbitrarias.

A pesar del cambio de presidente, la provincia de Jujuy, lejos está de ser un caso de independencia de los tres poderes: este domingo se hicieron públicos audios donde el Presidente del Superior Tribunal de Justicia afirmaba que Milagro está presa por una voluntad política.

Milagro Sala está presa desde enero de 2016 debido a un acampe que realizaron diferentes cooperativas en reclamo contra el gobernador Gerardo Morales y, desde entonces, el atropello a sus derechos y garantías ha sido constante. Tal es así, que el Consejo de Derecho Humanos de la ONU consideró que la detención era arbitraria y realizó un llamamiento urgente al gobierno de Mauricio Macri para que la libere. Hoy Milagro sigue presa sin sentencia firme en ninguna de las causas en las que está involucrada, las cuales en su mayoría corresponden a delitos menores como escraches, y una única causa refiere a desvío de fondos: la causa “Pibes Villeros”.

Mauricio Macri y Gerardo Morales

Apenas asumido, Gerardo Morales amplió la integración del Superior Tribunal de Justicia de 5 a 9 miembros y así incorporó como vocal a Pablo Baca, el protagonista de los audios, que hasta entonces había ejercido comodiputado por el radicalismo. Quien se desempeñaba como presidenta del Tribunalera Clara “Titina” de Falcone, destituida este último diciembre por haber afirmado públicamente que no iba a permitir que Milagro esperara su sentencia firme en libertad. Así fue como Pablo Baca asumió la presidencia del Superior Tribunal de Justicia a comienzos del 2020.

yo no quiero ser la responsable de que salga ésta y tengamos que volver al quilombo permanente Una de las frases de una Jueza del Tribunales que pueden escucharse en los audios

Las afirmaciones públicas de Titina de Falcone son similares a las que tuvo Baca el ámbito privado y posiblemente nunca creyó que salieran a la luz. Las grabaciones pertenecen a un período entre el 2018 y el 2019, donde mantuvo varias conversaciones con una amiga que decidió grabarlo y entregar el material a El Cohete A La Luna. En estos diálogos, previos a la asunción de Baca como presiente, el funcionario admite que Milagro Sala está presa porque el Tribunal entiende que si ella esperara su sentencia en libertad, podría perjudicar a Gerardo Morales. En una de las conversaciones, cuenta como una jueza del Tribunal se niega a liberar a Milagro para desligarse de esa responsabilidad: “una jueza del Superior anda diciendo ‘yo no quiero ser la responsable de que salga ésta y tengamos que volver al quilombo permanente (…) que la suelte las Naciones Unidas, la Corte, yo no la suelto’”.

La semana pasada, Baca confirmó la condena a 13 años de prisión por desvío de fondos en la causa Pibes Villeros: como anticipó la jueza mencionada, Pablo Baca se “sacó de encima” la causa para que lo resolviera la Corte.

En otro audio, la interlocutora le consulta por el avance de la causa del juzgado al tribunal y Baca le contesta: “Llega y después tenés que andar acomodando cosas difíciles de acomodar”, admitiendo así que las causas en la justicia se acomodan acorde alas voluntades políticas. En la Justicia jujeña, tanto es así, que Pablo Baca no encontró la firma de Milagro Sala en ninguno de los papeles que se utilizan como prueba en la causa. Así lo admite en uno de los audios, luego de que la interlocutora le preguntara por la participación de Milagro y si figuraba su firma en las pruebas. Baca titubea, luego admite no haberla visto en ningún papel, pero se justifica diciendo que “toda la sociedad sabía que ella era la jefa de la banda”.También comenta que, según su apreciación personal, Milagro no se quedó con dinero: “la guita no se la llevó ella, creo yo” se escucha en uno de los diálogos.

La defensa de Milagro no discute la tenencia de dinero, ya que no es un delito. La Túpac Amaru recibía dinero de Nación, que pasaba por los controles administrativos de la provincia y los municipios para construir viviendas. La defensa sostiene que la causa no pudo probar un solo desvío de fondos, que el Tribunal impidió un peritaje de obras y que el único perito que era del ejecutivo declaró que no había visto todas las obras. A estas irregularidades se le suman las admitidas por uno de los protagonistas en los audios filtrados este domingo.

Pablo Baca

La prisión de Milagro Sala es uno de los tantos casos de prisiones arbitrarias que tuvieron lugar en el gobierno de Mauricio Macri. Más de 48 horas transcurrieron desde la publicación de los audios que admiten las irregularidades de la justicia jujeña. Aun así, el gobernador Gerardo Morales no se manifestó al respecto.

Las citas textuales pertenecen a audios publicados por El Cohete A La Luna.

A.B.