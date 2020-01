Suspendieron a una periodista por informar sobre el caso de violación de Kobe Bryant

Felicia Sonmez, periodista política del Washington Post, fue suspendida por un tweet considerado “polémico”, en relación al pasado oscuro de la leyenda de la NBA, Kobe Bryant, recientemente fallecido.

A pocas horas de que Bryant muriera en un accidente aéreo, la periodista tuiteo el link de una nota del año 2016, que hablaba de un caso de violación perpetrada por el famoso basquetbolista.

En el año 2003 una chica de 19 años denunció al jugador por haberla violado en un hotel de Colorado. Luego de una confesión a medias y un acuerdo entre las partes todo se resolvió en la justicia civil, con un acuerdo millonario.

Los tweets de Sonmez no solo tuvieron que ser borrados por el sinfín de amenazas y agresiones recibidas, sino que la reportera sufrió represalias en su trabajo, imponiéndosele una licencia administrativa.

Tracy Grant, editora ejecutiva de The Washington Post, informó al Daily Mail el domingo: “La periodista de política nacional Felicia Sonmez fue puesta en licencia administrativa mientras The Post revisa si los tweets sobre la muerte de Kobe Bryant violaron la política de medios sociales de The Post.”

R.V.