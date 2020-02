Alberto Fernández: “Voy a mandar una ley que termine con la penalización del aborto’’

El Presidente,durante su gira por Europa, confirmó que el Gobierno prepara un proyecto sobre la legalización del aborto, que este miércoles enviará al Congreso.

Alberto Fernández, en su discurso de asunción, aseguró que iba a hacer ‘’todos los esfuerzos necesarios para que esté en primer plano los derechos de las mujeres’’. Esta ley propondrá un poco de igualdad.

“En la Argentina el aborto es un delito. Es un extraño delito donde casi nunca se condena a ninguna mujer por aborto pero todos sabemos que existe. ¿Cuál es el problema de que exista? Que todo aborto se vuelve clandestino y en la clandestinidad el riesgo de vida y de salud de la mujer aumenta. El problema es más agudo de acuerdo a la clase social de quién practica el aborto. Si es de clase alta, lo hará en un centro de salud adecuado, en condiciones adecuadas y el certificado médico dirá que tuvo una aborto espontáneo y su salud estará garantizada”, expresó.

“Una mujer sin recursos toda su vida corre peligro. Y si zafa su vida, corre el riesgo de sufrir lesiones internas’’ e hizo una comparación con el divorcio, “Es parte de la discusión hipócrita que se tuvo con el divorcio, durante años discutimos si se podía volver a casar”, “Mi mamá era divorciada, Carlos era divorciado. Nunca se pudieron casar.

Mi mamá estaba atormentada. Me decía ‘estoy casada vía México’. Para la ley argentina no servía. Raúl Alfonsín propuso legalizar el divorcio vincular y permitir un segundo matrimonio. Fue un debate insufrible. Mi mamá y Carlos se casaron y los tres hijos fuimos testigos del matrimonio. ¿Por qué discutimos durante 20 años esto?”. “Con el aborto pasa algo parecido. Hay quien siente que legalizar el aborto lo vuelve obligatorio. No es obligatorio. Es un tema que debemos resolver desde el mundo de la salud pública. Lo que sí es, es un tema que debemos resolver. Lo que no podemos es poner en riesgo la salud”, añadió.

Por último, Fernández agregó “no vivo en paz con mi conciencia sabiendo que una mujer tal vez necesita practicarse un aborto, no tiene las condiciones económicas para pagarlo y termina en manos de un curandero que con una aguja la termina lastimando y a veces matando”. “Por eso lo que voy a hacer es mandar una ley que termine con la penalización del aborto y permita la atención en cualquier centro público”, al finalizar recibió sus enormes aplausos.

