Oscar Parrilli sobre el macrismo: “Parece que quieren seguir mintiendo”

Puntos destacados de la historia Deuda Externa

Aumentos desmedidos

Durante la sesión extraordinaria en la Cámara de Senadores, en donde se trata la ley de reestructuración de la deuda, principalmente tomada por el macrismo, el senador Oscar Parrilli, tuvo duras palabras contra la anterior gestión gubernamental y los empresarios.

Luego de escuchar las disertaciones de algunos senadores de la oposición, llegó el momento de exponer su postura y en ese momento el senador Parrilli lanzó fuertes palabras. «A fuerza de ser sincero, es independiente si algunos quieren lavar culpas del pasado o en verdad ayudar”, inició su discurso.

“No puedo dejar pasar mentiras como nos tenía acostumbrados…mintieron antes, mintieron cuando gobernaron y parece que quieren seguir mintiendo”, continúo Parrilli.

Al momento de iniciar su alocución respecto del trato de la ley, continúo: “Creo que lo que tenemos que restaurar es toda la Argentina, no han dejado sector, no han dejado ambito del poder ejecutivo ni han dejado sector de la vida de los argentinos que no haya que restaurar”.

Y aseguró no dudar en calificar a los cuatro años que duró la gestión a cargo de Mauricio Macri como “los mas perjudiciales para la vida de los argentinos” desde la vuelta de la democracia al día de hoy.

Casi al finalizar su disertación y aún cuando sus minutos concluían y tras el pedido de la presidenta de la Cámara para que cierre, el senador lanzó las palabras más duras: “No le tiene que molestar la verdad, la verdad no ofende ni engaña”.

