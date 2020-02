Julio de Vido duro contra Alberto Fernández

“El preso político, técnicamente, es el preso que está a disposición del Poder Ejecutivo, es el preso sin causa. Y yo no tengo a nadie a disposición del Poder Ejecutivo. Y obviamente que me molesta que digan que tengo presos políticos, porque no los tengo”, aseguró hoy el presidente Fernández en radio Continental, minutos más tarde Julio de Vido salió al cruce.

“Lamento molestar al Presidente @alferdez con la cuestión de los presos políticos pero debo decirle que esta vez el tema lo instaló su Jefe de Gabinete @SantiCafiero, creo que está nombrado por decreto”, inicia el hilo de mensajes del ex ministro de Planificación Federal.

“En cualquier caso, lea la investigación del Dr Ramos Padilla, usted es penalista y entenderá rápidamente que las instrucciones de todas nuestras causas fueron políticamente armadas, law fare le llaman, o sea son insanablemente nulas.”, “O sino decirle a su Jefe de Gabinete @SantiCafiero que guarde prudente y respetuoso silencio ante la persecución política brutal a la que fuimos sometidos.”, continuó de Vido

El pasado diciembre de 2019, el Tribunal Oral Federal nro. 7 , ordenó la excarcelación de Julio de Vido y Roberto Baratta, quienes se encontraban detenido por la causa de las fotocopias de los cuadernos.