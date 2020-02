Milagro Sala: “Todos discuten y nosotros seguimos presos, sufriendo acoso”

Tras los dichos del Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en el segmento de Infobae, “políticos en el recreo”, sobre los presos políticos, la interna dentro y fuera del gobierno se abrió. Hoy, Milagro Sala brindó una entrevista para Futurock donde hablo del tema.

“Todos discuten y nosotros seguimos presos, sufriendo acoso. Es agobiante lo que estamos viviendo los presos políticos. Mañana va a aparecer otro que va a decir lo mismo y va a tirar otro slogan. Basta, resuélvanlo”, sentenció Sala, quien se encuentra detenida desde 2017.

Y agregó posteriormente: “Yo le tengo mucho cariño a Alberto entiendo que a lo mejor están recibiendo mucha presión. Si lo ofendió que digamos que somos presos políticos le pido disculpas”

“Para nosotros no hay presos políticos en Argentina, lo que sí hay son detenciones arbitrarias”, fueron las palabras de Cafiero que dieron inicio a la polémica. El canciller Felipe Solá respaldo casi inmediatamente al joven jefe de Gabinete, quien aseguró que no hay casos de presos políticos, sino “casos de encarcelamiento que no se justifican jurídicamente«.

Del otro lado, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, se distanció de Cafiero; “A veces hacemos eje en cuestiones semánticas e intentamos poner diferentes posiciones, pero cuando vos tenés a una persona a la que se le hace un proceso judicial con la única finalidad de detenerlo por cuestiones políticas, eso es un preso político”, expresó en dialogo con Futurock.