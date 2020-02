Alejandro Rozitchner: “Me decepciona mi país”

Tras cuatro años de percibir jugosos sueldos como “asesor presidencial”, el filósofo, y autor intelectual de esa catástrofe nacional denominada Cambiemos, Alejandro Rozitchner, ahora manifestó su decepción con la política, y con el rubo del país en general.

En una nueva entrega del newsletter que escribe de manera irregular, el otrora asesor de Mauricio Macri, cuestionó la política local, y se lamentó del revés electoral recibido en las urnas el año pasado.

Rozitchner junto a Marcos Peña y Mauricio Macri en el lanzamiento de su libro.

Rozitchner compartió con sus suscriptores 10 preguntas y respuestas, ambas realizadas por él mismo.

“Me decepciona mi país, capaz de ésto”, se lamentó en esta suerte auto-entrevista, al referirse a la debacle electoral del macrismo.

Quiero descansar de esa zona estéril del pensamiento

“¿Por qué no hablás de política con todo lo que está pasando?”, fue una de las presuntas que se hizo el filosofo. “Porque me hartó. Porque quiero descansar de esa zona estéril del pensamiento e ir a otros temas. Porque me decepciona mi país, capaz de esto”, se respondió el ex asesor , ya lejos de los despachos de la Casa Rosada.

“Entiendo que las sociedades son muy difíciles. Creo que hacer política no es hablar de política todo el tiempo y me parece que trabajar en el eje de la formación es un factor de desarrollo”, explicó.