Caro Aguirre “abandona” el feminismo y estallan las redes

Tras su pelea con Jimena Barón, en torno a la polémica por la legalización de la prostitución, la escritora y guionista Caro Aguirre, anunció su retiro del feminismo.

La autora de Ciega a Citas, Guapas y ATAV publicó un texto en sus redes sociales, que supura privilegio de clase, donde sostiene que su situación económico-sentimental le permite prescindir de todos los derechos por los que lucha el movimiento de mujeres, y que por ende no ve el motivo en seguir siendo estigmatizada por feminista.

“Cada uno con sus ideas, no hablo más del tema. Yo solo siento compasión por la nena de 13 que anoche se fue con uno de 50 a que se la cojan por un plato de comida. Pero también estoy podrida del feminismo y no pienso hacer nada más. Yo no necesito el feminismo y desde que dije que era feminismo solo me agreden, me amenazan, me insultan, me exigen, me increpan, me observan. Y yo ya tengo todo”, planteó Aguirre en su descargo.

Yo no necesito el feminismo

“Yo no estoy precarizada y tengo el trabajo de mis sueños. Yo gano como un hombre. Yo salgo primera en la lista de columnistas de un diario encima de los tipos. Yo a un tipo que me pega le destruyo la vida, no vivo aterrada. Yo no necesito el feminismo. El feminismo solo me hizo perder paz, dinero, trabajos, clientes, felicidad y armonía”, sostuvo.

El mismo día la autora escribió la leyenda “feminista retirada, no se gasten” en su cuenta de Instagram, lo que la hizo blanco de un sinfín de burlas, críticas y memes en las redes sociales.

– Señora, Caro Aguirre renunció al movimiento

– Se cancela el feminismo, voy a decirle a las demás pic.twitter.com/dXjzgWBc0o — hernoxxx (@hernavn) February 12, 2020

Caro Aguirre descubre que militar una causa es doloroso, te aleja de gente, te bardean. Y si amiga, no militar nada siempre es más cómodo. Esperá a ser peronista y que te digan que sos negra, que vivís de un plan y que te mantienen — Dani 🇦🇷💚✈️ (@dlom_87) February 12, 2020

Wow, que haremos ahora sin el feminismo cis blanco cheto de Caro Aguirre 😭 ah sí, estar en las calles, como muchas compañeras lo vienen haciendo desde siempre. Esas son mis referentes feministas, las que le ponen el cuerpo. — RICKY PAUM PAUM💚 (@rickypaumpaum) February 12, 2020

Malena, Julia, miren, ME RETIRO DEL FEMINISMO.



‐ Sí, Caro Aguirre, ya te vimos. Muy bonito. pic.twitter.com/Ta8nydYkXN — Juan Cruz Bordagaray (@JCBordagaray) February 12, 2020

Oh no, ¡¿Qué haremos sin Caro Aguirre en el feminismo?! Se terminó nuestra lucha de 200 años, no será igual sin ella.



Ah por cierto estaba siendo sarcástica pic.twitter.com/wo6zQwFPWl — Dani 🇦🇷💚✈️ (@dlom_87) February 12, 2020

La bio de instagram de Caro Aguirre dice "feminista retirada, no se gasten"

JAJAKAJJAJAJ pero pará un poco Simone de Beauvoir argenta, nobody cares. — Pía 💚 (@pia_dmn) February 12, 2020

– Caro Aguirre: me retiro del feminismo porque yo gano más que los tipos y adem…

– Y la felicitamos, nunca vuelva! pic.twitter.com/CLc7hLOCPn — Cecilia D. (@laseiam) February 12, 2020

Caro Aguirre está haciendo la típica de darte de baja y esperar a que te llamen y te ofrezcan un feminismo más barato o con más megas. — Juan Zino (@juanzino_) February 12, 2020

Caro Aguirre intentando , por media hora, no decir que es escritora , exitosa, feminista, perfecta, tengo 30 soy bonita inteligente y próspera . pic.twitter.com/mr88vKOV2H — josi (@ColoranteRojoN2) February 12, 2020

Las declaraciones de Caro Aguirre son el ejemplo de lo que sucede cuando ves al feminismo como una opción individual y no como un proceso de empoderamiento colectivo. — Fermione💚 (@chaquetumate) February 12, 2020

Ya sabíamos que no era Simone de Beauvoir, pero en la carta Caro Aguirre habla de su relación con el feminismo como si fuera un cliente. Es más le daría el número de baja. — Alejandra Koser (@AleKoser) February 12, 2020