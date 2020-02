Fuerte enfrentamiento entre referentes K por el crimen de Fernando

El crimen de Fernando Báez Sosa parece también estar abriendo grietas hacia adentro del elenco oficialista. En el día de ayer, el siempre efusivo Gregorio Dalbon, célebre por su rol como abogado de Cristina Fernández de Kirchner, protagonizó un fuerte cruce en redes sociales, con el periodista de C5N y Página/12, Raúl “Tuny” Kollmann.

Al respecto del crimen de los rugbier, Kolmann había manifestado en su cuenta personal en la red social del pajarito lo siguiente:

No me sumo ala histeria punitiva mediática

“Soy consciente: me gano toneladas d impopularidad con mi postura d q el crimen d Fernando no da para reclusión perpetua Estos patoteros le querían pegar, no matarlo Pero lo mataron así q es homicidio y serán años d cárcel,6,8 o lo q sea No me sumo ala histeria punitiva mediática”.

La respuesta de Dalbon fue francamente brutal, descalificando al experimentado periodista, por supuesta falta de conocimiento jurídico:

“Con todo respeto Raúl no se trata de vos. Ni de tu popularidad o impopularidad. Quién sos para dictaminar una pena? Sos Juez? Por qué calificas y decís que no querían matarlo?”, arremetió el letrado.

“Te hacía periodista. No panelista. La Justicia juzga. Vos informas. Me dió asco leerte.”, increpó Dalbon.

Me dió asco leerte.