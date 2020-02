Gobierno de facto de Bolivia en el ojo de la tormenta por casos de corrupción

Solo este mes, se conocieron en los Ministerios de Educación, Comunicación, Culturas y la estatal Entel que hay casos de corrupción que implican a altas autoridades.

El dilema de la corrupción en el corto mandato de la presidenta de facto Jeanine Áñez, se destapó primero en la empresa estatal Entel “caso pago de finiquitos”, donde el ex gerente Elio Montes, huyó a EEUU luego de que fue alejado del cargo el 7 de febrero, pese a que el Ministro de Obras Públicas Iván Arias tenía conocimiento del caso y no fue denunciado a tiempo. Montes, hombre de confianza del ex Cívico cruceño Luis Fernando Camacho, quien lideró el golpe de estado en noviembre de 2019, también acusó al gobierno de Añez como responsable de la corrupción.

Otra de las denuncias de corrupción, fue la que salió a luz en un video de las RRSS, donde la Viceministra de Educación Alternativa y Especial, Yola Mamani, hace cobros irregulares para acceder a cargos en el Ministerio de Educación, por lo que en el audio se escucha claramente “Estaríamos hablando de Bs 10 mil, el contrato es por seis meses hasta la transición». En el mismo video, se escucha un audio de una conversación telefónica en la que dos personas hablan sobre el acceso a cargos pagando un monto de dinero.

La mañana de este jueves, se conoció un nuevo caso, la fiscalía aprehendió a dos funcionarios del Ministerio de Comunicación, acusados de pedir «coimas» a cambio de publicidad gubernamental a medios de comunicación escritos; los implicados son Henry M.D.M. Director Nacional de Estrategias del Viceministerio de Políticas Comunicacionales, y Eugenio U., jefe de la Unidad de Difusión, informó el jefe de la Fuerza Anticrimen, coronel Iván Rojas.

Asimismo, en el Ministerio de Culturas y Turismo, la ministra Martha Yujra, es denunciada de manera formal por el dueño de una empresa, por cobros ilegales de parte de uno de los funcionarios de esa cartera, quien pidió el 10% del monto total del contrato para que se le desembolse el pago y además le otorguen otros contratos, pero con la misma comisión y aseguró que la orden viene desde la ministra de facto, Yujra.

El gobierno de Añez, desde su autoproclamación lleva poco más de 100 días, donde se conoce más casos de corrupción y persecución política.