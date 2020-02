Sergio Berni: “Nunca dudé que a Santiago Maldonado lo íbamos a encontrar en el río”

En una extensa entrevista brindada a Perfil, el Ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, se refirió al caso del joven artesano y activista desaparecido, Santiago Maldonado.

El cuerpo de Santiago, fue encontrado en circunstancias más que sospechosas, 77 días después de ser visto por última vez durante un operativo represivo de la Gendarmería Nacional, liderada por aquel entonces por la funcionaria macrista Patricia Bullrich.

Cartel pidiendo por la aparición con vida de Santiago Maldonado

Siendo consultado, con motivo del reportaje, si había pronunciado la frase “si yo era ministro de Seguridad, a Santiago Maldonado no le hubiese sucedido lo que le pasó”, Berni respondió:

“No tengo ninguna duda. Y lo afirmo con total y absoluta honestidad intelectual. Nunca dudé de que a Maldonado lo íbamos a encontrar en el río, nunca dudé.”

Nunca dudé de que la Gendarmería podría haber hecho una desaparición forzada

“Nunca dudé de que la Gendarmería podría haber hecho una desaparición forzada de Maldonado.”, planteó el funcionario.

Los gendarmes que participaron del operativo donde Maldonado fue visto con vida por última vez

Consulta si nunca dudó de que la Gendarmería podría hacer desaparecer a una persona, el ministro respondió:

“Nunca. Lo dije siempre y me costó muchas discusiones. Lo digo por el conocimiento que tengo respecto al accionar de las fuerzas federales.”

Maldonado muere por la acción incorrecta y antijurídica del accionar de la Gendarmería

“Pero Maldonado muere por la acción incorrecta y antijurídica del accionar de la Gendarmería. Porque la Gendarmería ingresó a una propiedad privada sin una orden para hacerlo. A partir de allí está encuadrada en lo que jurídicamente se denomina nexo de conectividad.”, explicó la autoridad bonaerense.

“Si la Gendarmería no hubiera ingresado, Maldonado no hubiera intentado huir y no hubiera cruzado el río. Por lo tanto hay una responsabilidad recurrente.”, concluyó el ministro.