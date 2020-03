Cuarentena: ¿Qué opciones tenemos para entretenernos en casa?

¿Qué hacer estas 2 semanas de cuarentena en casa?. A continuación te contamos las series, películas, libros y documentales recomendados, y las distintas plataformas que podemos utilizar.

Si bien desde el Ministerio de Educación lanzaron “Seguimos Educando”, una serie de programas y contenidos para mantener a los chicos ocupados y educándose, ¿Qué podemos ver o hacer los grandes?, este parece el momento ideal para reconectarnos con nuestra parte literaria. Podemos ir a lo seguro y recurrir a los clásicos: Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, Anna Karerina de Leon Tolstoi, Corazón Delator de Edgar Allan Poe o Mujercitas de Louisa May Alcott.

Por otro lado, si de Literatura Latinoamericana se trata, no podemos ignorar a Eduardo Galeano, quien nos ofrece mucha variedad. Dos de los recomendados de este autor, serían sin lugar a dudas, “Amares” y “Las Venas Abiertas de América Latina”. Por un lado una recopilación de sus mejores poemas, poesías y cuentos cortos y por el otro, un libro critico de la historia, la política y la sociedad latinoamericana, un libro que a pesar de tener varios años encima, sigue muy vigente. Por otro lado, Hippie, de Paulo Coelho es una autobiografía narrada como una novela en tercera persona. Muy aclamada, incluso por adolescentes.

Si de feminismo hablamos, tres libros nacionales que no podemos dejar de leer son “Economía Feminista” de Mercedes D`alessandro, “Ni Una Menos” de Paula Rodriguez y “El Fin del Amor” de Tamara Tenenbaum. En cuanto a política, “Sinceramente” de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, es must para entender los sucesos de la política actual y ver muchas cosas que los medios de comunicación desde su punto de vista. Además, en un novedoso formato, “¿Y ahora qué?” de Axel Kicillof es un libro donde se habla muchísimo de cómo cerrar la grieta, de su vida personal y de cómo gobernar.

Otros libros muy recomendables son “La chaco” de Juan Solá, una historia que cuenta como es la vida de una mujer trans que abandona Resistencia para irse a Buenos Aires y debe comenzar a prostituirse; y desde Rusia, “El Maestro y Margarita” de Mijaíl Bulgákov. Trata sobre el diablo visitando a una Unión Soviética ateísta y es considerada una de las obras más importantes del siglo XX.

A la hora de ver películas y series, hace ya unas semanas la plataforma de streaming más importante del mundo, Netflix, anunció nuevos contenidos.

Marzo con M de maratones. 😊🍿 pic.twitter.com/f9IZkNW44z — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) February 22, 2020

Por otro lado en la plataforma Flow lo más recomendado es “El Cuento de la Criada” (The Handsmaid Tale) y le siguen Blindspot, Euphoria, Chernobyl y la producción nacional “Un Gallo para Esculapio”.

Por el lado de HBO, además de los clásicos que nos ofrece esta plataforma, tenemos “Years & Years” y “Watchman”.

Si de producciones nacionales hablamos, la plataforma CONTAR ( cont.ar ) tiene infinita variedad. Desde comedias como “Según Roxi” o documentales como “Eva Peron: 100 años”, esta plataforma tiene completamente gratis miles de series, documentales y películas argentinas.

Para terminar, liberadas en YouTube, tenemos grandes documentales como “Frangmentos de una Amiga Desconocida” que narra la historia de Cristina Vazquez, presa injustamente por 11 años; o de National Geographic el capitulo documental de “Mi Cuerpo Mi Decisión”

¿Conoces otra plataforma libre o tenés algún contenido para recomendar? ¡Dejalo en los comentarios!

Rosario Villalba