Luis Brandoni: “No es serio que Cristina Kirchner no hable”

El actor, y referente macrista, Luis Brandoni, brindó una entrevista para LN+, donde hizo referencia al rol que está jugando la dirigencia política argentina en medio de la pandemia de coronavirus.

El ex-diputado radical criticó la falta de declaraciones públicas de la vice-presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner durante esta crisis de salud pública:

Hace un mes y pico que no habla. No es serio

“Hace un mes y pico que no habla. No es serio. Si alguien del exterior me pregunta no sabría qué contestar”, cuestionó increíblemente el dirigente radical, integrante de los mismos sectores que cuestionaban el uso de la cadena nacional por parte de CFK durante sus presidencias.

Sobre el trabajo del Gobierno nacional en la lucha contra el coronavirus, Brandoni se mostró conforme y halagó también a la oposición. “Hay muchas versiones y creo que están trabajando mucho”, dijo el actor. “El Gobierno tiene, además, el apoyo y la complicidad de la oposición. Se está haciendo una oposición responsable. Espero que no suframos ningún desencanto”, agregó.