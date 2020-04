Alfredo Casero durísimo contra Alberto Fernández: “No siento una conducción seria”

El actor y ex humorista, Alfredo Casero, devenido en operador mediático de la oposición cambiemita, fue entrevistado para la LN+, donde se refirió al manejo de gestión del presidente Alberto Fernández de la crisis del coronavirus.

“No siento una conducción seria”, arremetió el antiguo defensor del Régimen macrista.

Alberto puteaba a los que hoy apaña

“Creo que tenemos que ver quién es el Presidente. Yo no tengo confianza. Más allá de las medidas que hagan, tengo más confianza en los médicos, las enfermeras, en la gente que trabaja con su cuerpo”, declaró el agitador, y agregó: “Alberto puteaba a los que hoy apaña”.

En relación a los datos que mostró Fernández sobre el avance del Covid-19 en la Argentina, Casero opinó que fueron “vergonzosos”.

Presentación del presidente Fernández

“Les pido la mínima transparencia para poder hacer bien las cosas. Que salga Uruguay y Chile a decir que eso es mentira es horroroso”, exigió Casero. Y agregó: “Imaginate un tipo que tiene 30 o 60 empleados. Imaginate que te digan: ‘ustedes van a tener que ganar menos, porque son miserables’. Miserable es aquél que vive en la miseria. Él está hablando de los miserables que administran la miseria con el dedo”.

Alfredo Casero también aludió a la parálisis del funcionamiento del sistema judicial y del Congreso, y criticó a los legisladores que no trabajan en plena pandemia. “Los diputados y los senadores son los primeros que tienen que estar en el lugar que tienen que estar que es el Congreso, porque están cumpliendo un servicio. Yo los quiero en el Congreso, no quiero que siga siendo el decreto de los amigos”, apuntó el humorista. Y sumó: “Me parece que es un abandono de las funciones. No pueden hacer eso con nosotros, sino no hay democracia. Me da pena que la democracia,que nos costó tanto, sea pisoteada por lo que está pasando”.

Captura de la entrevista

¿Quién es el líder mundial que mejor está administrando la crisis frente a la pandemia? Casero respondió: “Putin. Es el dueño de la pelota. En este momento es el dueño de Europa, el dueño de Latinoamérica por medio de Evo Morales”. Y finalizó: “En medio de todo el quilombo, no podemos ser aliados de Venezuela. No es porque yo sea anticomunista. Tengo sentido común”.