Javier Milei atacó a Alberto Fernández: “Está llevando a la Argentina al desastre”

Mientras la pandemia de coronavirus azota con fuerza a todos los sectores económicos del país, el economista liberal Javier Milei arremetió con fuerza contra las medidas impulsadas por el presidente argentino, Alberto Fernández, frente a la crisis.

“Muchos comercios cerraron sus puertas pero el Estado no frenó los impuestos”, sostuvo Milei en diálogo con MDZ Radio.

“Ellos no pueden dejar de gastar, pueden dejar en cero tus ingresos, pero ellos no pueden dejar sus privilegios de casta ni dejar de robar, por eso te exigen que pagues los impuestos. Openhaimer lo definía perfectamente: El Estado no quiere que produzcas pero quiere que pagues”, fustigó.

“¿El (medio) de la política cuál es? Robarle el fruto de su trabajo a los que generan recursos en el mercado. Si el mercado deja de funcionar bloqueando ese proceso, no hay impuestos que financien al Estado”, esgrimió el ortodoxo.

“El Estado está haciendo cero tus ingresos. El Estado te está arruinando la vida. Producción cero contra emisión, lo que te genera en el fondo es una hiperinflación”, enfatizó Milei.

“(Esto es) un combo explosivo para que se dé el peor de los escenarios y que la Argentina termine en la peor crisis económica y social del país”, alarmó el economista.