Argentina: la UCA estima que la pobreza trepó al 45% por la pandemia

Es posible que en el primer trimestre de 2020, el índice de pobreza en Argentina haya trepado al 45% de la población como consecuencia de la crisis mundial y la cuarentena dispuesta por el Gobierno de Alberto Fernández para controlar la propagación del virus, de acuerdo a estimaciones de la Universidad Católica Argentina (UCA).

Así lo advirtió Agustín Salvia, director del Observatorio de Deuda Social de la UCA, quien señaló que el indicador habría aumentado entre 5 y 6 puntos. En la medición anterior correspondiente al tercer trimestre del año pasado, la pobreza se ubicaba en el 38% de acuerdo con los informes del Observatorio de la Deuda Social de la UCA.

“Estaremos en 45% de pobreza”, señaló Salvia en diálogo con radio Futurock, y agregó que el resultado es “obvio” a raíz del impacto que sufrió el país por la pandemia del coronavirus, que obligó a medidas de aislamiento social, lo que generó un derrumbe en indicadores económicos.

“El impacto que produce eso es un shock de empleo y trabajo que baja los ingresos semanales. Eso quedó de alguna manera compensado, parcialmente, por políticas de transferencia de ingresos, bono AUH, ingreso familiar, etcétera, que producen un efecto de compensación, pero no llega a paliar”, explicó Salvia.

Sin embargo, el director del Observatorio sostuvo que esta compensación no llega a los segmentos que tenían ingresos de $30.000 o $40.000, que podían ser clase media baja pero no ser pobres, porque en caso de que les llegue la asistencia estatal, no cubre esos ingresos. En ese sentido, consideró que hay un empobrecimiento importante de clases media bajas, que ahora han caído en la pobreza o profundizaron su situación.

“Eso hace no que tengamos un empobrecimiento de los más pobres, sino de la clase media baja. Esos son los sectores que han profundizado la situación de la pobreza”, afirmó. Para Salvia, esto se explica debido a que “las empresas medianas y pequeñas suspenden, reducen horas o bajan salarios a la mitad”, y sus obreros o empleados calificados ven reducidos sus ingresos.