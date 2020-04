La advertencia de los mayoristas argentinos: “O aumentamos y nos clausuran, o no compramos y hay faltantes”

La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam) le reclamó al Gobierno de Alberto Fernández que habilite “un aumento razonable de los precios para evitar la clausura de los comercios” o de lo contrario comenzará a haber faltantes en las góndolas de los comercios.

A través de un comunicado, los mayoristas cuestionaron las clausuras y controles sobre los comercios impulsado por la Casa Rosada en el marco de la pandemia de coronavirus, al tiempo que alertaron que ante los aumentos de precios que impone la industria, tanto el sector que representan como los comercios de cercanía o minoristas deberán dejar de vender para no sufrir cierres.

Su titular, Alberto Guida, explicó que los proveedores están planteando un aumento de 10 a 15 puntos. “Nosotros no lo podemos absorber porque si lo trasladamos a precios nos clausuran a todos. El compromiso es vender a precios del seis de marzo. Pero si no compramos porque nos aumenta la industria, no tenemos producto. Entonces desabastecemos o nos clausuran por subir los precios”.

Para Guida los aumentos están cuestionados. Sin embargo, consideró que “una suba del 10% no es ninguna locura”. En ese sentido, dijo que los precios del seis de marzo son en realidad los precios de febrero y que “una suba del 10% es el traslado natural de la inflación”.

En otro orden, destacó: “De todos los que quieren aumentar, es posible que haya alguno que quiera hacerlo especulativamente, pero hay que hacer ese trabajo de discernir entre los aumentos que se justifican y los que no. Ese trabajo le corresponde a la Secretaría de Comercio”. Guida cuestionó que “a la industria no la controla nadie», mientras que a los minoristas y a los mayoristas les realizan “controles permanentes”.

“Tiene que revisar la estructura de costos de precios de la industria porque hay muchos casos que no se justifican. Desde el Gobierno no nos dan respuesta. Hemos mandado comunicados pero no te da bola nadie”, aseguró.