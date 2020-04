Vuelve Lanata en medio de la pandemia

En el pase radial entre Jorge Lanata y Marcelo Longobardi en Radio Mitre, ambos hablaron sobre la fecha de regreso de su programa televisivo Periodismo Para Todos.

El mismo contará con una versión de cuarentena, que será de acuerdo a los tiempos que corren muy distinta a la que hasta el momento se vio en la pantalla.

Longobardi y Lanata

Según confirmó el propio Lanata su vuelta a la televisión será el domingo 10 de mayo. En principio sería de 22 a 23 horas y el nombre del programa tendrá una modificación. Se llamará PPT Box y en su contenido habrá un monólogo potente, trabajos de “investigación” y una nueva sección llamada Los boludos de la semana.

Además, PPT no contará con la tradicional tribuna con público como en otras oportunidades.

Yo no entiendo para qué me contratan

Tras contar que quiso grabar una promoción del ciclo con un barbijo agujereado al cual le colocó un cigarrillo, Lanata indicó que finalmente esa grabación no saldrá al aire, sino que El Trece decidió emitir otra donde tiene el tapabocas correctamente, que se podrá ver en los próximos días.

“Había hecho dos versiones, pero el canal me censuró una. Como lo imaginé hice dos… Yo no entiendo para qué me contratan. Te contratan porque soy distinto. Vos hacés una carrera y cuando sos quien sos, te piden que cambies”, cuestionó el operador mediático.