Mirtha Legrand no quiere volver a la televisión

El futuro televisivo de Mirtha Legrand es una incógnita como consecuencia de la pandemia de coronavirus que la obliga a permanecer en su casa para resguardar su salud, y el duro golpe anímico que recibió el viernes pasado con la muerte de su hermana gemela, Goldie Legrand.

Según lo que reveló su hija, Marcela Tinayre, los tiempos que vienen tendrán a la diva lejos de la pantalla chica, ya que por el momento no tiene ganas de volver a conducir.

Marcela Tinayre

En Los Ángeles de la Mañana, la conductora de Las Rubias fue consultada sobre cuáles son los deseos de su madre con respecto a volver a estar al frente de sus dos envíos de fin de semana que actualmente están siendo llevados adelante por Juana Viale:

“Ayer se lo pregunté. Le dije: ‘Mamá, ¿te gustaría volver al programa?’ Me acuerdo cuando hizo el duelo de papá y después el de Daniel, que fueron tres meses, y me dijo: ‘No, por ahora no’. Lo que pasa es que en cualquier cabeza hay que realizar lo que te pasó sin verlo, entonces ella tiene que recomponerse como tenemos que recomponernos todos. Esto ha sido muy fuerte, y el coronavirus también te quema un poco la cabeza. Eso y perder a un ser tan querido… la simbiosis que había entre estas dos gemelas por ahí muchos no lo entienden, pero nosotros que lo vivíamos, no te miento, hablaban cinco o seis veces en una hora’”, precisó la hija de Mirtha en su respuesta al conductor Ángel de Brito.

“Un año sabático es lo peor que le puede pasar a Mirtha ahora», analizó Rodrigo Lussich en Intrusos. “Pero es lo que quiere ella, y eso en los que llamó la atención. Si le preguntás no quiere estar en la tele”, expresó Adrián Pallares, agregando información sobre la chance de que la diva finalmente tengo un 2020 sabático.