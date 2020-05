Prat-Gay: “Para frenar la curva, destrozaron la economía”

En una entrevista para LN+, el ex ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, sostuvo que la cuarentena implementada por el Gobierno de Alberto Fernández: “cumplió su propósito en términos de que nunca vimos la curva” de contagiados, pero advirtió: “Para frenar esa curva, hemos destrozado la economía”.

Además el cambiemita dio su punto de vista sobre la renegociación de la deuda argentina, herencia maldita del paso del neoliberal Mauricio Macri por el poder: “Si no lo resuelven es porque no querían resolver. Si vamos a un default, es un fracaso del que no supo negociar”, argumentó.

Prat-Gay junto al ex-presidente Mauricio Macri, y el ex-jefe de Gabinete Marcos Peña

-¿Qué piensa de esta cuarentena?

-Creo que cumplió su propósito. Nunca vimos la curva. Si vos mirás los casos de contagiados, creo que estamos todos los días entre 100 y 140, y no sucedió lo mismo que en otros países, que la cosa se aceleraba. Ahora, para frenar esa curva, hemos destrozado la economía.

Es una crisis de la ignorancia

-¿Hacía falta “destrozar la economía” para frenar esa curva como usted plantea?

-Yo no tengo la información que seguramente tenía el Presidente, pero evidentemente no ha sido la Argentina el único país que tomó estas decisiones, hay algunos ejemplos, como el de Suecia. Hoy leí algo muy interesante: el científico que convenció a Boris Johnson en Inglaterra para finalmente entrar en cuarentena, había pronosticado 500.000 muertes en el Reino Unido, y pronosticó también 40.000 muertes en Suecia, si no hacían nada. Y Suecia es el ejemplo en Europa de los que no hicieron nada. No hicieron cuarentena y no tuvieron 40.000 muertes, tuvieron 2500, que es un montón. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que es una crisis de la ignorancia. No sabemos bien cómo se contagia y cómo circula [el virus]. No se sabe bien por qué en algunos países se expande más que en otros, no está tan claro que sea el clima, ni tampoco están claras algunas cosas que se dan por ciertas. Creo que estamos a tientas y lo que advierto es que no solo hay que escuchar a los infectólogos, sino también a los otros referentes científicos, académicos y con conocimiento de las otras áreas de seguridad que están sufriendo las consecuencias de esta crisis. El golpe fuerte no es el virus, por lo menos el golpe a la economía no es del virus, no es como una guerra que destruye valor. Lo que está destrozando la economía son las reacciones de los gobiernos para que el virus no contagie a sus ciudadanos.

-¿La reacción voluntaria y sincronizada por parte de los gobiernos es la principal diferencia respecto de otras situaciones económicas tan fuertes?

-No es tan sincronizadas, todos van haciendo lo que pueden. El punto al que nadie quiere ir es al de Italia y España. Aunque no sé qué significa no ir al punto de Italia y España, porque nosotros tuvimos la suerte de ver eso antes de que llegara y tuvimos que protegernos más. Pero hay una cuenta sencilla para hacer: un año tiene 52 semanas y si imaginaras que la producción se va dando a lo largo del año linealmente, entonces más o menos, en una semana, tenés el 2% de la producción anual. Y analizando los distintos sectores, nosotros llegamos a la conclusión de que cada semana de cuarentena se pierde la mitad de lo que normalmente se hubiera producido. Es decir, cada semana, que estás encerrado sin poder producir, hay un punto del PBI anual que se pierde, o sea, que nosotros ya vamos casi ocho puntos.

Alguna parte se puede recuperar

-¿Y eso no se recupera?

–Alguna parte se puede recuperar, es mucho más difícil en servicios que en bienes y esto lo ves, desde afuera, donde se empezaron a ver los indicadores de marzo y abril en Estados Unidos, Japón y Europa; allí se ve que la industria de servicios está sufriendo mucho más. La parte de servicios no vuelve y la parte de bienes no sabemos cómo va a quedar el día después y cómo va a quedar el sentimiento, es decir, si una vez que abran las puertas el consumidor va a salir a consumir desesperadamente o, lo que es más probable, que haya cautela. Desde el lado de la inversión es mucho más probable que haya cautela. Lo más razonable para pensar es que lo que se perdió de la producción en este año no se va a recuperar. Seguramente el año que viene se recupere una parte, pero seguro este año no. Cuando el Ministerio de Economía dice 6,5% [de caída del PBI para 2020], yo creo que ese número va a estar entre 8% y 9%, y eso nos pone en un nivel de caída comparable entre la hiperinflación del 89 y la crisis de la salida de la convertibilidad de 2002.