Fernán Quirós: “Volveremos a una cuarentena total en CABA”

Este jueves se confirmaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 24 nuevas muertes además de 255 contagios de coronavirus. La situación alarma al Gobierno porteño, por lo que el ministro de Salud de la ciudad, Fernán Quirós, confirmó que de continuar con los aumentos de los casos, habrá un “retroceso necesario” en las etapas de la cuarentena, para volver al aislamiento total.

Según adelantó el funcionario, si bien dependerá de los números que arrojen los distintos índices analizados hasta el próximo martes, en el equipo de Horacio Rodríguez Larreta ya tienen prevista la medida para dar marcha atrás con las actividades exceptuadas y volver a una cuarentena estricta.

“El peor momento estará a fines de mayo y principios de junio”

“El peor momento estará a fines de mayo y principios de junio, y naturalmente el número de casos por día va a ser muy alto, mucho más alto que ahora (esperan unos 1000 casos diarios). Cuando eso ocurra, vamos a tener que volver a distanciarnos para volver a hacer que la curva baje rápidamente”, explicó Quirós en diálogo con Intratables.

Y agregó: “Vamos a retroceder, eso se prevee. Lo más importante es que este país ha tomado una decisión muy inteligente y el presidente Alberto Fernández fue el líder de eso, que fue hacer una cuarentena muy precoz cuando no había muchos casos. Ahora, ese escenario te lleva a una cuarentena mucho más prolongada con una montaña por delante que en algún momento vas a tener que andar, porque no hubo ningún país del mundo que no tuviera una curva”.

Larreta junto a Quirós

Desde el inicio de la pandemia, en Capital Federal se reportaron 3087 casos, de los cuales 193 fueron detectados el 13 de mayo y 153 el 14 de mayo. El preocupante crecimiento de la curva en territorio porteño responde, por un lado, a las actividades que se fueron flexibilizando en las últimas semanas y a la propagación del virus en los barrios más vulnerables.

MIRÁ EL VIDEO👇🏻