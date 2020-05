El primer encuentro de Mara con otra elefanta tras 50 años de cautiverio

View this post on Instagram

Esta tarde abrimos o portão que separava Mara de Rana. Após fortes vocalizações ontem à noite e hoje pela manhã, pensamos que, talvez, seus caminhos tenham se cruzado em algum momento no passado. Como estavam tranquilas e amáveis, sentindo que Mara já estava pronta, permitimos que ficassem juntas. O que aconteceu com Mara hoje, em seu terceiro dia no Santuário, é uma prova inegável do que sempre dizemos: – Independente de como foi a vida de um elefante em cativeiro, ainda guardam em seus corações, os elefantes que foram um dia. Agora Mara poderá, finalmente, brilhar🙏