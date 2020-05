Denuncian que empresa del Grupo Clarín no le paga a las editoriales

View this post on Instagram

#CUSPIDE NO PAGA A LAS EDITORIALES (La empresa que pertenece al #GrupoClarin le debe a todas las editoriales) La pandemia mostró en todos los ámbitos de la vida las dos caras de la moneda. La solidaridad de los de abajo y las miserias de los de arriba, en la mayoría de los casos. El sistema de pago y recepción de las grandes cadenas de librerías desde sus inicios es perverso. La cuestión es así. Toman en consignación grandes cantidades de ejemplares para copar el mercado y que las librerías más chicas no dispongan de ejemplares de los libros más vendidos. Además, una vez que liquidan ventas, pagan a más de 120 días y se quedan con, al menos, el 50 por ciento del valor de los libros. Ni bien arrancó la cuarentena empezaron a llover los cheques rechazados de "Cúspide Libros SA.", empresa que integra el Grupo Clarín que dirige #HéctorMagnetto. Las editoriales medianas o pequeñas llegan a estas cadenas de librerías por medio de distribuidoras que discontinuaron sus pagos por este motivo. No hay respuestas de cuándo volverán a pagar y con la feria judicial actual no hay forma de accionar de momento. Solo proponen que se les entreguen las novedades para con lo recaudado de ahora en más empiecen a pagar las deudas. Es decir que proponen que las editoriales financien sus desmanejos. El silencio cómplice de sus medios de prensa y del mundo editorial en general les permite seguir en pie. ¡No cuenten con nosotros! #RevistaSudestada