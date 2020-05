Fernando Iglesias: “Nosotros hubiéramos gestionado mejor la pandemia”

El vehemente diputado nacional de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias, salió a cuestionar el rol del Gobierno de Alberto Fernández frente a la pandemia del coronavirus, y aseguró que la fallida gestión del ex-presidente neoliberal argentino Mauricio Macri: “hubiera gestionado mejor la pandemia”.

“Hubiéramos gestionado mejor la pandemia”, dijo el parlamentario en declaraciones televisivas. “Estaba Diego Ramiro Guelar (exembajador argentino en China), que decía que se debía cerrar Ezeiza en febrero, le hubiéramos hecho caso, con su pedido, y se podría haber controlado mejor la situación”, agregó.

Iglesias también reclamó la apertura del Congreso de la Nación. “¡Abran el Congreso, señor Alberto Fernández!”, exigió. “Yo quiero laburar presencialmente en el Parlamento”, sostuvo.

“Quiero hacerlo, como lo hacen los enfermeros, quiero estar ahí, porque, lo que tenemos hasta ahora, es el massapaloozza, es decir, es un simulacro de debate el que tuvimos el otro día, donde no se puede pedir la palabra, donde no se puede debatir una ley controvertida, porque el sistema de votación no sirve”, dijo. “Tiene que permitir poder sesionar, así no hacemos política por Twitter”, concluyó.

