¿El macrismo intentó apretar a Eduardo Feinmann al aire?

En la tarde del martes sucedió un hecho insólito en la televisión argentina: El conductor de A24, Eduardo Feinmann, referente de los sectores conservadores del país, apuntó contra el ex-secretario general de la Presidencia, durante los años de Mauricio Macri, Fernando De Andreis, por presuntos desmanejos con la obra pública en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La denuncia de Feinmann apuntaba a que se habría beneficiado sistemática con contratos de obra pública en las villas porteñas al túrbido empresario, Pablo Gustavo Aparo, vinculado al cuestionado ex intendente menemista de la Capital, Carlos Grosso.

Fernando De Andreis junto a Mauricio Macri

El conductor denunciaba irregularidades en la contratación de la firma Kopar S.A., propiedad de Aparo, especializada en obras públicas en barrios vulnerables, cuando sucedió algo inusual.

En ese momento, empezó a sonar al aire el celular del periodista, y para sorpresa del propio conductor, del otro lado de la linea se encontraba el propio De Andreis. Feinmann hizo una acting al aire y eligió no responder, haciendo alusión a que “si durante la presidencia de Macri, De Andreis no lo atendía, que ahora no lo llame”.

Mientras tanto el operador mediático Jonatan Viale, preocupado por lo que estaba sucediendo exclamó al aire: “en qué lío nos metiste!!!”

MIRÁ EL VIDEO👇🏻