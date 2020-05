Nicolás Wiñazki en vivo al borde de las lágrimas

En medio de su programa por la señal del Grupo Clarín, Todo Noticias, el operador mediático, Nicolás Wiñazki, protagonizó un confuso episodio, que lo llevó de la tristeza, a la desolación, y después al odio en cuestión de segundos.

Es que después de contar que fue tío, se quejó de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, para luego increíblemente aprovechar la ocasión para atacar a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner.

Cristina Kirchner presidiendo la sesión a distancia del Senado

El cambiemita utilizó el aire de TN para compartir que su hermana tuvo una hija. Luego de relatar que todos en la familia estaban contentos y que la nena había nacido bien, contó que tanto él como su madre y su padre, sólo pudieron verla, lógicamente, a través de WhatsApp.

En ese momento, al borde del llanto, se preguntó: “¿Está bien lo que está pasando? ¿Está bien esta cuarentena?”.

“Mis hijos no vieron a su prima y no sé cuándo la van a ver. Mis abuelas no saben cuándo la van a ver. ¿Hace falta? ¡Nació mi sobrina y yo no la ví!”, se lamentó.

Luego arremetió contra la expresidenta: “¿Qué opinará Cristina de la cuarentena o del COVID-19? No sabe nadie, sinceramente, porque no dijo nada y es la vicepresidenta de la república”.

