El picante cruce entre Alberto Fernández y Silvia Mercado

Durante el anuncio de la prolongación de la cuarentena hasta el 7 de junio, el presidente argentino, Alberto Fernández mantuvo un fuerte cruce con la operadora mediática Silvia Mercado.

Cumpliendo seguramente el mandato de su patrón, el socio de la Agencia Central de Inteligencia norteamericana, Daniel Hadad, Mercado salió a intentar sembrar pánico entre la población, impulsando el relato de que los argentinos sienten “angustia” por la medida (que cuenta con altos niveles de aprobación), y que por ende debe ser levantada, evitando que se salve vidas, en un momento crítico del avance de la pandemia.

“No me parece, no me parece que tenga que ver con lo político la angustia que la gente manifiesta”, sostuvo Mercado, acreditada como supuesta periodista, quien ni-siquiera hizo una pregunta al mandatario, sino que directamente “bajó la linea” aprovechando la notoriedad de la conferencia de prensa, como probablemente solicitado por sus empleadores en Infobae.

Sin embargo, la repuesta del primer mandatario fue contundente: “Me llama mucho la atención la idea de muchos medios de la angustia de la cuarentena. ¿Es angustiante salvarse? Angustiante es enfermarse; no salvarse. Angustiante es que el Estado te abandone; eso es angustiante, que el Estado no esté presente”, expresó Fernández.

“Estamos en una pandemia que mata gente, ¿lo entendemos? estamos en una pandemia de un virus desconocido ¿lo entendemos? estamos en una pandemia de un virus que no tiene vacuna, ni cura, ¿lo entendemos?”, fustigó el Presidente.

MIRÁ EL VIDEO👇🏻