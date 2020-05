El sentido homenaje de Alberto Fernández a importante figura internacional

El presidente argentino, el peronista Alberto Fernández, se tomó unos minutos de su apretada agenda, para saludar vía redes sociales, a uno de sus ídolos de todos los tiempos, en el día de su cumpleaños.

Robert Allen Zimmerman, conocido popularmente como Bob Dylan, festeja hoy 79 años, y el mandatario latinoamericano no quiso perderse la oportunidad de saludarlo, y celebrar su icónica obra.

““…cuántas veces puede un hombre volver la cabeza, fingiendo que simplemente no ve?…” se preguntaba nuestro poeta.”, parafraseó el Presidente en su cuenta de Twitter, en referencia a “Blowin’ in the Wind.”, célebre canción del canta-autor norteamericano.

“Feliz cumpleaños @bobdylan. Aquí, en este extremo de América, tu poesía sigue soplando en el viento.”, concluyó Fernández, que hasta llegó a bautizar a su popular mascota, un simpatético perro collie macho, en homenaje al artista.