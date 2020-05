Susana Giménez: “Tengo terror de que nos quieran convertir en Venezuela”

Después de la polémica en torno a su viaje con destino a Uruguay en medio de la cuarentena por el coronavirus, Susana Giménez, impulsora y defensora acérrima del fallido Régimen macrista (2015-2019), habló de cómo ve la situación actual de la Argentina.

La conductora televisiva se mostró preocupada por ciertas limitaciones impuestas por la cuarentena, y lo comparó con la otrora crisis venezolana: “Cuando vi a una señora hacer una fila desde las 4.30 de la mañana para comprar huevos, vi a Venezuela y tengo terror de que nos quieran convertir en eso”.

Captura de la entrevista

“Era un país maravilloso. Nuestros abuelos venían de España, Irlanda, Francia… Eran trabajadores y a nadie se le ocurría pedir ‘a mí me tienen que comprar una casa’. Vivían en departamentos con agua y baños. Era distinto y existía la cultura del trabajo. Hasta que no hagamos eso es muy difícil salir”, sostuvo la diva en diálogo con Luis Novaresio para el programa Animales Sueltos.

Susana explicó que “no había esa locura por la plata que hay ahora» y luego se quejó porque “no tenemos una Justicia que funcione” para castigar los actos corruptos.

“Es difícil hablar con los políticos. No entienden y no les importa. Lo único que quieren es hacerse ricos, es muy raro. Me gustaría tener un país limpio, con gente honorable como cuando éramos chicos”, se lamentó.

Consultada sobre si le gusta el gobierno de Alberto Fernández, la diva expresó: “No soy peronista, lo dije mil veces. De Alberto me gustó cómo era en el trato: afable, paternal, nada gritón, ni te apuntaba con el dedo. Actuó muy bien al principio de la pandemia, pero ahora está pasado y debe estar muy presionado por La Cámpora supongo”.

Y agregó: “Le dicen lo que quieren hacer ellos, me da la impresión. Ojalá me equivoque y Alberto tenga carácter para hacer lo que se le da la gana a él y no lo que le dicen”.

