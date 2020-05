El reclamo de Dady Brieva a Alberto Fernández: “Tenés que hacerte responsable”

El célebre humorista, Dady Brieva, realizó un duro editorial reclamándole al presidente Alberto Fernández, que endurezca su postura en torno a los abusos cometidos por el Régimen macrista (2015-2019), y los políticos y periodistas cómplices de esta funesta etapa del país, hoy principales impulsores del movimiento anti-cuarentena.

Brieva conduce un programa en El Destape Radio, y desde allí lanzó sus críticas a Fernández: “Si vamos a ser Venezuela, seamos Venezuela ahora”, dijo. Y recalcó que él fue elegido como Presidente y, por lo tanto, debía “hacerse cargo” de producir cambios en el país.

Movilización anti-cuarentena en Plaza de Mayo.

El humorista exigió que el Gobierno actual investigue la corrupción bajo la gestión de Mauricio Macri y lamentó que no se vean avances al respecto.

“Cuando volvimos creí que no iban a estar más los que estaban, que se iban a investigar, me dio ilusión. Se que no es fácil pero tampoco me quiero quedar con que no es fácil. Porque si no juzgamos, si no intervinimos, si no investigamos, fuimos”, sostuvo.

“Me parece que hoy se armó una movida interesante en las redes. #EsAhoraAlberto, decían en Twitter, y yo te digo Alberto, que seguramente no me estás escuchando porque escuchás otra radio, pero vos fuiste elegido, tenés que hacerte responsable”, planteó el artista.

“Sé que estás haciendo muchas cosas, pero no se puede más. Carlos Stornelli sigue trabajando, los periodistas hablan como si nada ocurriera. Y ya la verdad es que me siento un estúpido diciéndolo todos los días, y siento que envenenamos al oyente y yo quiero hacer reír a la gente, pero llega un momento en donde hagamos lo que hagamos siempre vamos a ser Venezuela”, reclamó el ex-Midachi.

El cuestionado fiscal Carlos Stornelli

“Si vamos a terminar así, si tarde o temprano vamos a ser Venezuela, Cuba y todos esos silogismos que inventaron ellos que no me gustan nada, seamos Venezuela ahora y punto”, exigió Dady.

