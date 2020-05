Horacio Cabak se suma a la campaña en contra del Gobierno

El ex-modelo y conductor de televisión, Horacio Cabak, se sumó hoy a la prédica de los principales grupos opositores al Frente de Todos en la Argentina, que en medio de una crisis sanitario mundial sin precedentes, se esmeran día a día por desinformar y generar zozobra, en un ya muy frágil escenario político, económico y social.

Utilizando los mismo argumentos que el novicio movimiento anti-cuarentena, aludiendo que detrás de las medidas adoptadas por el Presidente, para evitar el contagio masivo de la población, en realidad se esconde un siniestro plan maestro, para convertir a la Argentina en una nación “comunista“, el conductor televisivo hizo público su descontento con el liderazgo de la Casa Rosada.

Si ya existe una Venezuela donde ir a vivir, que sentido tiene intentar abrir una sucursal? — Horacio Cabak (@HoracioCabak) May 28, 2020

“Si ya existe una Venezuela donde ir a vivir, que sentido tiene intentar abrir una sucursal?”, vociferó Cabak en su cuenta de Twitter.

Consultado por sus seguidores por algo de contexto en relación a sus declaraciones, el ex-modelo publicó una captura del conservador diario LA NACIÓN, donde figuran las declaraciones del comediante Dady Brieva.

“Sé que estás haciendo muchas cosas, pero no se puede más. Carlos Stornelli sigue trabajando, los periodistas hablan como si nada ocurriera. Y ya la verdad es que me siento un estúpido diciéndolo todos los días, y siento que envenenamos al oyente y yo quiero hacer reír a la gente, pero llega un momento en donde hagamos lo que hagamos siempre vamos a ser Venezuela”, había afirmado en su momento el ex-Midachi en El Destape radio.

Dady Brieva al aire del El Destape radio.

“Si vamos a terminar así, si tarde o temprano vamos a ser Venezuela, Cuba y todos esos silogismos que inventaron ellos que no me gustan nada, seamos Venezuela ahora y punto”, reclamaba el cómico santafesino.