Leopoldo Moreau: “Hay voluntad del sistema político de terminar con estas lacras”

Frente al escándalo que representó la denuncia de una supuesta red de espionaje ilegal, desplegada durante los años del Régimen macrista (2015-2020), con el objetivo de infiltrar las casillas de mails de políticos, abogados, periodistas y miembros de las fuerzas de seguridad, el diputado del Frente de Todos, Leopoldo Moreau destacó la “expresa voluntad del sistema político” de “terminar con las lacras que pretenden condicionar la democracia”, en referencia a las estructuras de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que aparentemente llevaron adelante estas túrbidas maniobras.

Tras encabezar la reunión presencial de legisladores, que fue de carácter reservado, Moreau, quien preside la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, consignó que “todas las decisiones” del cuerpo sobre el análisis del expediente de la denuncia en cuestión, “se tomaron por unanimidad”.

Edificio de la Agencia Federal de Inteligencia

En declaraciones a Télam, el dirigente oficialista sostuvo que hay “expresa voluntad del sistema político argentino de terminar con estas lacras que pretenden condicionar a la democracia y someterla”, para “transmitir a los ciudadanos la tranquilidad de que vamos a trabajar en la defensa de sus derechos y garantías”.

El legislador advirtió que estas presuntas prácticas “no afectan sólo a dirigentes ni son propias de películas de espías”, sino que “traen aparejado invadir la privacidad de las personas, tratar de limitar la participación del ciudadanos en la vida política, gremial y religiosa, abre las puertas a la extorsión cuando se invade la vida privada de los ciudadanos y ha servido para alimentar, en connivencia con sectores judiciales, causas inventadas, supuestos testigos y falsos arrepentidos”.

Sobre las responsabilidades políticas de los ex funcionarios del gobierno de Cambiemos, Moreau aclaró que la denuncia “debe resolverse en el ámbito de la Justicia” y añadió que, “si hay nuevos elementos”, la comisión informará al parlamento la decisión de “incluir o no” en la indagatoria al ex presidente Mauricio Macri.

Por eso, Moreau rescató la “voluntad de todo el sistema político, en voto unánime, de avanzar en esto que no afecta a un sector sino al sistema democrático en su conjunto”.

Mauricio Macri tomándole juramente a Gustavo Arribas

La comisión bicameral se reunió luego de que la titular de la AFI, Cristina Caamaño, denunció ayer presunto espionaje ilegal a personas vinculadas a la actividad política, periodistas, dirigentes y policías durante la gestión de Macri.

En la denuncia de la AFI se solicitaron las indagatorias del ex mandatario y del ex director y ex subdirectora deI organismo, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, respectivamente.