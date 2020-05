Párroco convoca a romper la cuarentena: “Si hay que salir a manifestarse, hay que salir”

En consonancia con el discurso del movimiento anti-cuarentena que impulsó la movilización del 25 de Mayo en Plaza de Mayo, un cura cordobés criticó lo que denominó “ideas comunistas” durante su misa, mientras hablaba de los efectos negativos de la cuarentena en la Argentina por la pandemia de coronavirus.

“Nos sentimos encerrados, encarcelados, se nos priva de las libertades y derechos, estamos sometidos a ideas políticas que no van con el reino de los cielos”, sostuvo el cura Mario Bernabey, párroco de Nuestra Señora del Carmen de Carlos Paz.

Parroquia Nuestra Señora del Carmen (Villa Carlos Paz)

“No nos puede pasar que a los jubilados volvamos a hacerles ajustes en medio de la pandemia. Quedáte en tu casa, yo te voy a ajustar tu jubilación. Que grave… tocar a los débiles, tocar a los que más necesitan, a los que apostaron por un proyecto”, agregó.

La misa del párroco también fue subida íntegra a un canal de YouTube. “El comunismo en la historia fracasó, generó muerte, no dio vida, no transformó la humanidad, creó monstruos que se llenaron sus bolsillos bajo las banderas de los derechos, la igualdad, pero se quedaron con lo del pueblo”, dijo durante su alocución Bernabey.

“Eso no anduvo. Mirá la serie Trotsky en Netflix, ese discursito de te doy y me quedo con lo tuyo es ladrón», dijo, y pidió a la iglesia: “No podemos ser cómplices de los discursos de los ladrones”.

“No tenemos que ser una unidad básica que esconde ideología y es cómplice de proyectos que fracasaron. No se gana en igualdad atropellando. No es con ideología que se genera igualdad. Si hay que salir a manifestarse, hay que salir. Estamos en una sociedad libre y democrática, una República que es la que hay que cuidar. El reino de Dios lo construyen los hijos libres. Y lo construimos todos, no unos pocos, como quieren ellos, y al resto les dicen gorilas.”, arengó el párroco.

