El contundente video de Lali Espósito sobre el “desahogo sexual”

La popular artista argentina, Lali Espósito, grabó un conmovedor video en redes sociales, en el cual manifiesta su descontento con el accionar del fiscal de Rawson, Fernando Rivarola, quien calificó como “desahogo sexual doloroso” un caso de violación grupal ocurrido en 2012, mediáticamente conocido como “La manada de Chubut”.

En las últimas horas, y tras varios meses de recabar pruebas, se conoció que el fiscal avanzó en el cierre de la causa y su resolución en un proceso y acordó un juicio abreviado con los imputados. Lo que implica una pena menor y una aceptación de la culpa de los acusados.

Fiscal Fernando Rivarola

Lali repudió públicamente el accionar del fiscal, y compartió su reflexión al respecto:

“En casi todas las entrevistas que me hacen, sobre todo últimamente, me preguntan si quiero ser madre, si tengo el deseo, o el sueño, o si lo estoy planeando o deseando. Me dicen jocosa y amorosamente si me imagino una mini Lali, ¿no?, una hija mujer. Yo siempre contesto que trabajo mucho, que no tengo tiempo, o que no es el momento para mí, que me parece mucha responsabilidad”, planteó la cantante en un video que publicó en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene casi ocho millones de seguidores.

“Lo cierto es que me aterra, me aterra, traer una hija mujer a un mundo en donde fiscales como Fernando Rivarola le llama ‘desahogo sexual’ a una violación en manada. Me da pánico, me da pánico, que mi hija desaparezca y que si aparece sea en una bolsa de consorcio, me da pánico ver el nombre de mi hija en un cartel en una marcha de Ni una menos”, reflexionó la influyente artista.

“Me da pánico este sistema que viola a la victima otra vez y protege a los violadores. Me da pánico… No voy a decir que pensaría en ser madre entonces cuando estos seres dejen de existir porque sería idílico, no va a pasar, sería muy naif de mi parte pensar eso. Pero sí, por lo menos, sentir que hay un sistema que no apaña, defiende, protege y abraza a seres asquerosos y malignos, como Fernando Rivarola a estos seis violadores. En un momento como este de unión entre nosotras, de entendimiento, de lucha, de grito, aparezca un dictamen como este de Fernando Rivarola es un cachetazo enorme. Pero que en vez de hacernos callar, nos haga gritar todavía más fuerte, y sé que eso es lo que va a pasar, porque así lo siento. Voy a gritar cada mas fuerte”, concluyó.

EL VIDEO DE LALI👇🏻