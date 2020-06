Cruce entre José Luis Espert y Cristian Ritondo

Se vivió un momento tenso en la mesa de La Noche de Mirtha Legrand por una discusión sobre el escenario político y económico del país entre el diputado de Cambiemos y presidente del bloque PRO, Cristian Ritondo, y el economista y excandidato presidencial, José Luis Espert.

Todo comenzó cuando Espert calificó el mandato de Mauricio Macri como «un accidente» y añadió que se debería hacer un acuerdo político en base a ideas clave para el beneficio del país en este contexto de crisis económica.

«La crisis económica que se avecina es gigantesca, pero va a dar la oportunidad o para que Kicillof ilumine a la gente, o para agarrar para un lado razonable, que es una economía que compita con el mundo, que se cobren impuestos razonables para que la gente no sea una esclava impositiva como lo es hoy», declaró.

El político se preguntó:»¿Hacemos lo mismo de siempre o acordamos algo distinto? No es obvio que la gente cada tanto no llegue a fin de mes, que cada tanto se funda, que comprar un auto sea por poco como comprar un trasatlántico. La gente ya no tiene plata ni para irse de vacaciones».

“Lo que vos decís son tres o cuatro títulos, son títulos de sentidos común, son normales”, respondió el miembro de Cambiemos, y ahí fue cuando Espert dijo: “¿Cómo que son normales? ustedes no dijeron nada de eso en campaña y no hicieron nada eso cuando fueron gobierno”.

Ritondo lanzó la fuerte frase: “Te presentaste por afuera y le hiciste el juego al kirchnerismo”, y el economista retrucó: “Háganse cargo de los cuatro millones de pobres que crearon por la crisis económica”.