La increíble confesión de Robertito Funes Ugarte: “Esto nunca se lo conté a nadie”

Roberto Funes Ugarter reveló durante una entrevista que le realizó a Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Fernández de Kirchner, en su programa Sobredosis de TV en C5N, que recibió “un apriete” durante los años del Régimen macrista (2015-2019).

El ex-presidente argentino Mauricio Macri quedó envuelto en un escándalo luego de que la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, denunciara que el organismo espió de manera ilegal a 403 periodistas que se acreditaron para cubrir la Cumbre del G-20 que se realizó a fines de 2018 en Buenos Aires.

Mauricio Macri junto a Gustavo Arribas ex-titular de la AFI.

Para sorpresa tanto de su compañera Luciana Rubinska, como del letrado Dalbón, Robertito contó una situación que vivió durante los años de Macri en el poder a la que calificó como “no muy simpática”.

“En este canal nunca me dijeron, en los trece años que estoy trabajando, ‘decí esto o lo otro’. Yo no hago política, pero entiendo, no soy estúpido. Sabés, voy a decir algo que no conté… A ver, cuando empieza toda esta persecución a C5N, nosotros llegábamos aquí y no sabíamos si teníamos trabajo, caían todas las brigadas, se llevaban archivos. La padecimos”, arrancó diciendo el conductor.

Y continuó: “Ante una situación ta complicada, que juega con el trabajo de la gente, más allá de la ideología o no, me entrevisté hace unos años en el gobierno de Mauricio Macri, con una persona que trabajaba en la jefatura de medios, ahí en el Centro Cultural Néstor Kirchner. Llego, me hacen esperar, porque posiblemente ellos querían darme un laburo, me dijeron ‘venite, podemos hacer alguna radio’. Me pintaron pececitos de colores. Yo necesitaba trabajar a sabiendas de que lo que se estaba viviendo aquí (C5N) era una situación incomodísima”, señaló.

“Me fui y me mandan un mensaje con una foto mía como diciendo ‘mirá qué linda foto tenemos’. Como diciendo ‘viniste a buscar trabajo a la contra’. Yo le dije: ‘ah bueno, que bien me salieron los zapatos’”, respondió irónico.

“No lo recibí como un apriete, pero después pasando… (…) lo tomé como una situación no muy simpática que podía ser publicada en la red. Y ahí me di cuenta que a pesar de ser un pichi me estaban diciendo ‘estás allá, acá, decidite’”, concluyó.

