Ofelia Fernández reaccionó al cruce entre Cristina Pérez y Alberto Fernández

Ayer Cristina Pérez y Rodolfo Barili entrevistaron a Alberto Fernández y surgió una gran polémica respecto a una pregunta que hizo la periodista sobre la presunta inconstitucionalidad de la medida de expropiación de la empresa agroexportadora Vicentín.

Así fue como el video donde se muestra la fracción más controvertida de esta entrevista se viralizó en las redes sociales y múltiples personalidades dieron su opinión al respecto.

Respecto a esto la legisladora más joven del país no se quedó callada, especialmente cuando en Twitter muchos la mencionaban pidiéndole que intervenga para marcar la “violencia de género” presuntamente ejercida por el jefe de Gobierno.

Macri ni se gastaba en poner la cara para la prensa. Alberto lo hace permanentemente pero además sin ser obsecuente, con su verdad y con argumentos. Ahora dicen que es violento que discuta… Disculpen, no se puede proteger a alguien por mediocre. Menos cuando hay mentira. June 18, 2020

“No entiendo a quienes me increpan con que banque a Cristina Pérez porque es mujer. En ningún momento ese factor alteró la discusión, fueron las propias palabras de ella que Alberto desacreditó no automáticamente sino con los argumentos pertinentes. De última no estás de acuerdo”, aclaró Ofelia Fernández.