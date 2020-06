¿Fraude en Bake Off?: el increíble secreto de una de sus participantes

La definición de Bake Off Argentina, el Gran Pastelero se pone cada vez más intensa. Y en las últimas horas surgió una polémica en torno a la ocupación de una de las participantes.

El principal requisito de “Bake Off” es “no haber prestado servicios como pasteleros y/o panadero profesional”. Aparentemente este no sería el caso con Samantha.

Los fanáticos del reality gastronómico comenzaron a pedir explicaciones a Samantha y a Telefe cuando salió a la luz un video que la muestra trabajando como cocinera en la televisión argentina en 2018 y fotografías de ella en la cocina del conocido “Café San Juan”, donde se desempeñaba como pastelera.

Por un lado, hay varias fotos que la muestran trabajando en la cocina de “Café San Juan” y hasta una nota de un sitio gastronómico que -con un error en su nombre- la definen como pastelera. “La cocina, el corazón de todo restaurante, estaba a cargo de Román y Claudio, secundados por Samanda, especializada en pastelería”, dice un artículo de Visión Gourmet publicado en mayo de 2014.

Por otra parte, el sábado 2 de junio de 2018 Samantha estuvo preparando un rogel en Tarde XTRA, programa de C5N que era conducido por Agustina Casanova.

Bake Off “tiene la finalidad de encontrar al mejor pastelero no profesional de Argentina” y según parece Samantha no tiene mucho de amateur.