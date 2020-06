Horacio Verbitsky: “Estoy muy preocupado, empezó la operación derribo del Gobierno”

El director de El Cohete a la Luna, el prestigioso periodista de investigación, Horacio Verbitsky, advirtió sobre el peligro de un quiebre institucional en la argentina, producto de la embestida descarnada de los sectores conservadores del país, derrotados humillantemente en elecciones el año pasado, por el Frente de Todos.

“Estoy muy preocupado, hay sectores de la oposición muy lanzados a una confrontación a matar o morir con el gobierno de la cual no es posible esperar nada bueno…”, analizó Verbitsky en el “Destape Radio” en dialogó con Ari Lijalad.

Horacio Verbitsky

hace unos meses dije que empezaba la operación derribo del gobierno y lamentablemente no me equivoqué, con el banderazo nacional están invitando a romper la cuarentena, con una serie de consignas insólitas, el tema de la expropiación de Vicentín como consigna movilizadora, la idea de que empiezan con Vicentín y después se van a quedar con tu casa, un nivel mental bajo pero que tiene sintonía con algunos sectores de sociedad”, explicó “el perro”.

“Ví algunas encuestas sobre el tema de la expropiación de Vicentin y las cifras son parecidas a las elecciones del año pasado, un poco peor digamos...el tema Vicentin se explicó muy mal además no se entiende porque el ministro de agricultura no estaba al tanto, se manejaron conceptos que la gente no necesariamente entiende, el tema de soberanía alimentaria.”, planteó el ex-Página/12.

“Me parece que hay un encono del antiperonismo muy fuerte que busca cualquier motivo para manifestarse, puede ser la cuarentena, Vicentín, la deuda externa y además tiene que ver con que el ex-presidente Macri y su ex-ministra Bullrich están muy comprometidos con las investigaciones que se están haciendo en distintos juzgados y en la comisión bicameral sobre el espionaje político”, manifestó.

