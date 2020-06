Fuerte repudio al insulto de Baby Etchecopar hacia Cristina Fernández

Todo empezó cuando en la mesa del programa de Mirtha Legrand ahora conducido por Juana Viale, Baby Etchecopar lanzó: “Cristina es el cáncer de la Argentina, honestamente ella no quiere a nadie. Si ella sigue en la Argentina, el país se termina”. La última edición del sábado pasado además contó con la participación de Oscar González Oro, Eduardo Feinmann y Fernando Carnota.

Ángel Etchecopar una vez más reafirmó su papel de “influencer del odio” con comentarios agresivos y desubicados en una sociedad democrática y republicana. Durante su participación volvió a intentar llamar la atención con un nuevo ataque a la vicepresidenta.

Etchecopar es tan miserable que sólo se arrepiente de haberla comparado con el cáncer porque su hijo tiene cáncer. El resto le da igual. A él y a toda la mesa que asentía en silencio. #EsViolenciaPolítica https://t.co/mRrLffwi04 — Gabriela Cerruti (@gabicerru) June 22, 2020

Este lunes y luego de la polémica que generó su frase, el conductor ultramacrista pidió disculpas. “Me arrepentí de esa frase por mi hijo, y por Cristina, lo que pasa que a veces yo quiero significar el daño que nos hace su maldad, pero pido disculpas por esa frase”, declaró en su programa radial, haciendo referencia a la lucha de su propio hijo con el cáncer.

Durante el final del programa Oscar González Oro había pedido un “brindis por Leandro”, el hijo de Etchecopar que “está saliendo de una quimio”, lo cual dejó aún más al descubierto qué tan fuera de lugar estuvo el comentario dirigido hacia la funcionaria.

Cuando hablan de una mujer que hace política sin usar ni un argumento político es violencia. Que es Cáncer, sola, mala, todas asquerosidades inconsistentes que no sorprenden de este sátrapa. Sepan cagones que cristina se banca todas, pero la mierda que tiran #EsViolenciaPolitica pic.twitter.com/Qn2xyEKKtu — Ofelia Fernández (@OfeFernandez_) June 22, 2020

Por eso hoy el periodista añadió: “La verdad que fue una palabra desafortunada, yo vengo trabajando el tema del cáncer, que destruye y no construye; cuando lo pensé me pareció una boludez lo que dije y le pido disculpas a Cristina, usted es un desastre para la Argentina, pero no es un cáncer. Quiero pedirle disculpas”.

En reacción a estas palabras, referentes del oficialismo salieron al cruce para denunciar la violencia que fue dejada al descubierto en la frase.