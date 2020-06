Novak Djokovic pidió disculpas tras dar positivo de Covid-19

Novak Djokovicconfirmó que dio positivo su análisis de coronavirus, como ya hicieron en los pasados días Grigor Dimitrov, Borna Coricy Viktor Troicki, todos ellos participantes de la misma exhibición.

Andrea Gaudenzi, El presidente de la ATP, criticó la actitud de los jugadores durante el Adria Tour en el que varios tenistas se contagiaron, y señaló que servirá como ejemplo para que los eventos sean más seguros.

“Esto es como cuando tus hijos empiezan a andar en bicicleta y les dices que se tienen que poner casco. Ellos te dicen que no, que no y que no. Entonces se montan en la bici y se caen. A partir de ahí ya se ponen el casco”, dijo Gaudenzi.

Y agregó: “Ahora todos sabemos que podemos contagiarnos fácilmente, así que vamos a tener mucho más cuidado”. También está contagiada la esposa de Djokovic, Jelena, aunque el resultado de sus hijos es negativo.

Novak Djokovic y su esposa, Jelena Ristic

El deportista abandonó la ciudad de Zadar en avión y se sometió al test de Covid-19 en Belgrado. “Lamento muchísimo cada caso individual de infección. Espero que no complique la de salud de nadie y que todos estén bien lo más antes posible. Permaneceré en aislamiento durante los próximos 14 días y repetiré la prueba en cinco días”.

El tenista aclaró que por fortuna se encuentra sin síntomas. Cabe aclarar que el torneo transfronterizo en el que se contagiaron los jugadores fue organizado por el propio Djokovic, y por esto pidió disculpas.