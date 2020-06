El descargo de Estanislao Fernández contra la homofobia

En las últimas horas se viralizó en las redes la captura de un chat de Whatsapp con un mensaje homofóbico hacia Estanislao Fernández, lo cual desató cientos de comentarios en Twitter.

El hijo del presidente y artista drag que se identifica con el nombre de Dyhzy descargó su bronca en reacción a este en el que se burlaban de él solo por ser quien es.

Desde Olivos, donde permanece en aislamiento social, subió un video donde declaró: “Yo estoy re dañado, pero casualmente a mí lo que me dañó no fue mi familia. Fue la gente. Todos los males que tuve en mi vida fueron siempre por la gente, el concepto de la gente. Que porque era pu…, que porque me visto de mujer, y también otras cosas”.

“Me colapsa saber que hay gente que realmente cree que tengo que estar muerto por pu… Soy re pu… y bancatela. Si el problema de ustedes es que yo soy quien soy, y que igual no tengo nada, porque no cumplo un rol público ni político, a mí nadie me paga nada, excepto mi laburo. Pero ponele que te molesta que para el exterior se vea que yo soy como soy: me chupa un huevo”, transmitió el artista.

Y añadió: “Prefiero que la gente vea que tengo los huevos de hacer lo que se me canta el cu… sin pedirle nada nadie, todo lo contrario de los que se están escondiendo. Yo no me escondo de nadie. No lo hice nunca y menos ahora. No me rescataba cuando tenía 11 y me cagaban a trompadas por ser afeminado. No me voy a rescatar ahora, me chupa todo un huevo”.

“Todos ustedes, esa gente que dice que salí dañado o que yo soy el fruto de una paternidad fallada, andá a resolver los problemas que vos tenés con tu viejo, papi. Tenés un problema mental. No me importa qué haya sido, si fue grave o no, pero yo tuve una infancia muy plena y feliz. Lo único que hice en mi vida para que me cuestionen en la vida es ser pu…, y no tengo nada más”, explicó el cosplayer.